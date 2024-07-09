Андрей Губин вернется на сцену спустя 19 лет

Его выступление на "Новой волне" подтвердили организаторы

09 июля 2024, 21:40, ИА Амител

Андрей Губин / Кадр из видео

Певец Андрей Губин готовится к возвращению на сцену после 19-летнего перерыва. По информации Mash, 23 августа он выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи, где состоится его творческий вечер.

Впервые о возможном появлении Губина на "Песне года" заговорили еще в 2022 году. Однако артист долго не решался выйти на сцену из-за проблем с внешностью и речью, связанных с неврологическим заболеванием.

Организаторы "Новой волны" подтвердили, что 23 августа состоится творческий вечер музыканта, в ходе которого он исполнит как минимум один хит. Ведущими мероприятия станут Александр Ревва и Александра Ребенок. Также в программе примут участие Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие известные артисты.

О планах Андрея Губина вернуться на сцену с гастролями сообщалось в феврале. Стоимость программы оценивалась в 700 тысяч рублей, но возможность услышать вживую такие хиты, как "Ночь", "Лиза", "Такие девушки как звезды" и многие другие, бесценна.