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Андрей Губин вернется на сцену спустя 19 лет

Его выступление на "Новой волне" подтвердили организаторы

09 июля 2024, 21:40, ИА Амител

Андрей Губин / Кадр из видео
Андрей Губин / Кадр из видео

Певец Андрей Губин готовится к возвращению на сцену после 19-летнего перерыва. По информации Mash, 23 августа он выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи, где состоится его творческий вечер.

Впервые о возможном появлении Губина на "Песне года" заговорили еще в 2022 году. Однако артист долго не решался выйти на сцену из-за проблем с внешностью и речью, связанных с неврологическим заболеванием.

Организаторы "Новой волны" подтвердили, что 23 августа состоится творческий вечер музыканта, в ходе которого он исполнит как минимум один хит. Ведущими мероприятия станут Александр Ревва и Александра Ребенок. Также в программе примут участие Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие известные артисты.

О планах Андрея Губина вернуться на сцену с гастролями сообщалось в феврале. Стоимость программы оценивалась в 700 тысяч рублей, но возможность услышать вживую такие хиты, как "Ночь", "Лиза", "Такие девушки как звезды" и многие другие, бесценна.

музыка

Комментарии 5

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Гость

08:43:17 10-07-2024

Ведущими мероприятия станут Александр Ревва --- Че!? Это который с отцом из Донецка 10 лет не общается, потому что отец за Россию?!

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Гость

10:33:23 10-07-2024

Гость (08:43:17 10-07-2024) Ведущими мероприятия станут Александр Ревва --- Че!? Это кот... Я тоже на поняла, что здесь делает Ревва?

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Гость

09:04:40 10-07-2024

Дай бог здоровья, творческих успехов. Для любого атриста, зрительское забвение хуже смерти.

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Мусик

11:40:32 10-07-2024

Гость (09:04:40 10-07-2024) Дай бог здоровья, творческих успехов. Для любого атриста, зр... правильно уйти - большое дело.

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Гость

11:17:24 10-07-2024

Ведущими мероприятия станут Александр Ревва и Александра Ребенок. Ничего не попутали?

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