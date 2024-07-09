Андрей Губин вернется на сцену спустя 19 лет
Его выступление на "Новой волне" подтвердили организаторы
09 июля 2024, 21:40, ИА Амител
Певец Андрей Губин готовится к возвращению на сцену после 19-летнего перерыва. По информации Mash, 23 августа он выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи, где состоится его творческий вечер.
Впервые о возможном появлении Губина на "Песне года" заговорили еще в 2022 году. Однако артист долго не решался выйти на сцену из-за проблем с внешностью и речью, связанных с неврологическим заболеванием.
Организаторы "Новой волны" подтвердили, что 23 августа состоится творческий вечер музыканта, в ходе которого он исполнит как минимум один хит. Ведущими мероприятия станут Александр Ревва и Александра Ребенок. Также в программе примут участие Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие известные артисты.
О планах Андрея Губина вернуться на сцену с гастролями сообщалось в феврале. Стоимость программы оценивалась в 700 тысяч рублей, но возможность услышать вживую такие хиты, как "Ночь", "Лиза", "Такие девушки как звезды" и многие другие, бесценна.
08:43:17 10-07-2024
Ведущими мероприятия станут Александр Ревва --- Че!? Это который с отцом из Донецка 10 лет не общается, потому что отец за Россию?!
10:33:23 10-07-2024
Гость (08:43:17 10-07-2024) Ведущими мероприятия станут Александр Ревва --- Че!? Это кот... Я тоже на поняла, что здесь делает Ревва?
09:04:40 10-07-2024
Дай бог здоровья, творческих успехов. Для любого атриста, зрительское забвение хуже смерти.
11:40:32 10-07-2024
Гость (09:04:40 10-07-2024) Дай бог здоровья, творческих успехов. Для любого атриста, зр... правильно уйти - большое дело.
11:17:24 10-07-2024
Ведущими мероприятия станут Александр Ревва и Александра Ребенок. Ничего не попутали?