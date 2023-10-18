Автор песни "Самый лучший день" представил свою новую композицию
Лев Шапиро подготовил ее вместе с заслуженной артисткой России Викторией Гальцевой
18 октября 2023, 09:50, ИА Амител
Барнаульский певец и музыкант Лев Шапиро, написавший для Григория Лепса песню "Самый лучший день", представил свою новую композицию. Об истории ее создания он рассказывал в "Переговорке" на amic.ru.
Клип на песню "Кометы" Шапиро снял вместе с заслуженной артисткой России, актрисой Алтайского государственного музыкального театра Викторией Гальцевой.
В выпуске напевать ее поэт отказался, но сейчас уже можно оценить готовый клип.
11:55:08 18-10-2023
Эту песню Шапиро написал не для Лепса. Будьте точны. В репертуаре автора она уже очень давно.
12:51:40 18-10-2023
Ну Лепс существенно поработал над аранжировкой песни, а так бы песня просто лежала или может даже не была бы такой популярной.