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Автор песни "Самый лучший день" представил свою новую композицию

Лев Шапиро подготовил ее вместе с заслуженной артисткой России Викторией Гальцевой

18 октября 2023, 09:50, ИА Амител

Барнаульский певец и музыкант Лев Шапиро, написавший для Григория Лепса песню "Самый лучший день", представил свою новую композицию. Об истории ее создания он рассказывал в "Переговорке" на amic.ru.

Клип на песню "Кометы" Шапиро снял вместе с заслуженной артисткой России, актрисой Алтайского государственного музыкального театра Викторией Гальцевой.

В выпуске напевать ее поэт отказался, но сейчас уже можно оценить готовый клип. 

Барнаул музыка

Комментарии 2

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Елена

11:55:08 18-10-2023

Эту песню Шапиро написал не для Лепса. Будьте точны. В репертуаре автора она уже очень давно.

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ыть

12:51:40 18-10-2023

Ну Лепс существенно поработал над аранжировкой песни, а так бы песня просто лежала или может даже не была бы такой популярной.

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