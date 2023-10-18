Автор песни "Самый лучший день" представил свою новую композицию

Лев Шапиро подготовил ее вместе с заслуженной артисткой России Викторией Гальцевой

18 октября 2023, 09:50, ИА Амител

Барнаульский певец и музыкант Лев Шапиро, написавший для Григория Лепса песню "Самый лучший день", представил свою новую композицию. Об истории ее создания он рассказывал в "Переговорке" на amic.ru.

Клип на песню "Кометы" Шапиро снял вместе с заслуженной артисткой России, актрисой Алтайского государственного музыкального театра Викторией Гальцевой.

В выпуске напевать ее поэт отказался, но сейчас уже можно оценить готовый клип.