В Омской области объявили режим беспилотной опасности
Жителей просят соблюдать меры безопасности
24 октября 2026, 17:35, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В Омской области объявили о беспилотной опасности. Об этом проинформировал губернатор Виталий Хоценко на своих страницах в социальных сетях.
Глава региона сослался на данные Министерства обороны России, согласно которым угроза зафиксирована на территории области. Хоценко призвал жителей соблюдать меры безопасности и незамедлительно сообщать обо всех происшествиях по телефону 112.
9 октября сообщалось, что беспилотник ВСУ достиг промзоны в Омской области. Большую часть БПЛА удалось сбить.
18:08:55 24-10-2026
Сегодня только подумал что на заправках ситуации налаживается
08:29:54 25-10-2026
че та не радует это все...