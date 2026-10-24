Жителей просят соблюдать меры безопасности

24 октября 2026, 17:35, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Омской области объявили о беспилотной опасности. Об этом проинформировал губернатор Виталий Хоценко на своих страницах в социальных сетях.

Глава региона сослался на данные Министерства обороны России, согласно которым угроза зафиксирована на территории области. Хоценко призвал жителей соблюдать меры безопасности и незамедлительно сообщать обо всех происшествиях по телефону 112.

9 октября сообщалось, что беспилотник ВСУ достиг промзоны в Омской области. Большую часть БПЛА удалось сбить.