Администрация Барнаула сэкономит на цветах в городских клумбах

Барнаульские чиновники планируют чаще высаживать многолетние растения в городские цветники, сообщает «Банкфакс». В перспективе это должно сэкономить бюджетные средства.

Преобладание многолетних цветов над однолетними на городских клумбах отражает смену приоритетов мэрии. Также на этом настаивали и разработчики концепции «Барнаул — зелёный город». Чиновники отмечают, что сейчас подсчитать количество сэкономленных денег не получится, поскольку процесс перехода будет долгосрочным.

Как отмечают в мэрии, по сравнению с прошлым годом число однолетников в 2022 году уменьшится с 411 тыс. до 329 тыс. штук. Количество многолетних растений, напротив, увеличится вдвое — с 4212 в 2021 году до 8885 в 2022-м.

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Кроме того, чиновники отмечают, что в Барнауле будут засеивать больше газонных трав. Их площадь увеличится с 1500 кв. м до 2400 кв. м. Кроме того, в городе чаще будут сажать крупномерные деревья, при этом сокращая количество деревьев ниже 1,5 м. На этом также настаивали эксперты.

Ранее сообщалось, что самые большие цветники в Барнауле традиционно появятся на площадях Октября, Мира и Советов, а также на Обском бульваре и на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова.