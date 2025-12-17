НОВОСТИОбщество

Барнаульцам рассказали, как законно украсить подъезд к Новому году

В частности, нужно получить одобрение на общедомовом собрании, чтобы придать подъезду новогодний антураж

17 декабря 2025, 12:14, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Праздничную новогоднюю атмосферу в подъезде можно создать без нарушений, если следовать нескольким правилам, сообщает в Telegram-канале администрация Октябрьского района Барнаула.

«Важно: для украшения общего имущества нужно решение собственников на собрании», – говорится в сообщении.

Правила, которые нельзя нарушать при украшении подъезда: 

  • не ставьте елку у выходов;
  • сохраняйте ширину проходов от 1,2 м;
  • не размещайте крупные объекты на лестницах;
  • украшайте перила и ступени, если это не мешает движению;
  • не крепите декор на пожарные шкафы, датчики, щиты.

Напомним, за новогодние украшения в подъездах могут оштрафовать, причем сумма санкций может достигать 15 тысяч рублей.

Елочный базар / Фото: из архива amic.ru

Как выбрать живую елку и что делать, чтобы она не осыпалась до окончания праздников?

Мы подготовили для вас инструкцию, которая поможет выбрать "правильное" новогоднее дерево
