Барнаульцам рассказали, как законно украсить подъезд к Новому году
В частности, нужно получить одобрение на общедомовом собрании, чтобы придать подъезду новогодний антураж
17 декабря 2025, 12:14, ИА Амител
Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Праздничную новогоднюю атмосферу в подъезде можно создать без нарушений, если следовать нескольким правилам, сообщает в Telegram-канале администрация Октябрьского района Барнаула.
«Важно: для украшения общего имущества нужно решение собственников на собрании», – говорится в сообщении.
Правила, которые нельзя нарушать при украшении подъезда:
- не ставьте елку у выходов;
- сохраняйте ширину проходов от 1,2 м;
- не размещайте крупные объекты на лестницах;
- украшайте перила и ступени, если это не мешает движению;
- не крепите декор на пожарные шкафы, датчики, щиты.
Напомним, за новогодние украшения в подъездах могут оштрафовать, причем сумма санкций может достигать 15 тысяч рублей.
15:20:35 17-12-2025
