За новогодние украшения в подъездах могут оштрафовать
Сумма санкции может достигать 15 тысяч рублей
11 ноября 2025, 15:50, ИА Амител
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупреждает, что оформление подъезда к новогодним праздникам без уведомления управляющей организации и одобрения жильцов приведет к штрафу в размере до 15 тысяч рублей. Об этом депутат сообщил в интервью изданию "Лента.ру".
Кошелев пояснил, что все общедомовое имущество, включая подъезд, находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Любые инициативы по оформлению, проведенные без предварительного согласия всех собственников, расцениваются как самоуправство. Соседи вправе обратиться с жалобой на подобные действия в управляющую компанию, в жилищную инспекцию, в прокуратуру или Роспотребнадзор.
Кроме того, парламентарий подчеркнул, что самостоятельное украшение подъезда может вызвать интерес у представителей МЧС. Главная опасность новогодних декораций, размещенных в подъезде без согласования с жильцами и управляющей компанией, заключается в потенциальном нарушении требований пожарной безопасности.
16:03:28 11-11-2025
А когда не лестничных площадках годами валяется строительный мусор, хлам, хранятся коляски и велосипеды - это никого не тревожит, за это никого не штрафуют?
19:11:40 11-11-2025
Гость (16:03:28 11-11-2025) А когда не лестничных площадках годами валяется строительный... штрафуют. вы сколько жалоб написали? ниодной же. а чо ноете?
16:07:58 11-11-2025
Совсем озверели.
16:08:03 11-11-2025
Показать направление....
16:56:19 11-11-2025
Что-то у нас даже инициатива украсить подъезд к Новому году подвергается штрафу . При Советах украшения подъездов даже приветствовали.И никаких согласований ни с кем не требовалось.
17:39:35 11-11-2025
Горожанин. (16:56:19 11-11-2025) Что-то у нас даже инициатива украсить подъезд к Новому году ... это потому что страна была для людей, а у людей были праздники.
20:51:59 11-11-2025
Горожанин. (16:56:19 11-11-2025) Что-то у нас даже инициатива украсить подъезд к Новому году ... "При советах" не было такой нужды в штрафах. И "стукнуть" было сложнее, не то что сейчас: шелк на телефон, пару строк - и вуаля.
17:30:53 11-11-2025
Настаиваю. Прекратите практику назначать депутатами кретинов.
18:13:31 11-11-2025
Фантазии депутатов по придумыванию новых штрафов достигли уже космических высот.
18:16:26 11-11-2025
Тогда уберайте на фиг все авто у подьезда ( особннно с цепями ) ведь это тоже преддомовая территория.А как вам это ?
19:13:09 11-11-2025
Гость (18:16:26 11-11-2025) Тогда уберайте на фиг все авто у подьезда ( особннно с цепям... пишите жалобы то. вы же ни одной НЕ написали. только ноете. Через гос-услуги это 20 минут, ну у вас может занять и 2 часа. но зато - напишете, уроете нарушителя!
18:38:27 11-11-2025
Ну, штрафодобывающая промышленность выходит на проектную мощность.
19:13:50 11-11-2025
Кхм... (18:38:27 11-11-2025) Ну, штрафодобывающая промышленность выходит на проектную мощ... как в развитых странах или там в США или Европе. Хотели же - получайте.
20:55:48 11-11-2025
Гость (19:13:50 11-11-2025) как в развитых странах или там в США или Европе. Хотели же ... Не стоит сравнивать. Потомушто там штрафы идут на общественные нужды, а у нас на кормление.
10:19:48 12-11-2025
Кхм... (20:55:48 11-11-2025) Не стоит сравнивать. Потомушто там штрафы идут на общественн... Кто вам такое сказал ? Вы контролировали лично их путь ? В Германии громко в туалете дунешь в неположенное время и тебе жалоба от соседей и штраф прилетит за нарушении тишины. За украшение подъезда там гарантированно прилетит штраф. Я жил там некоторое время, знаю, общался с людьми, в основном с переселенцами с Алтая. И у нас к тому все идет.
21:15:29 11-11-2025
Владимир Кошелев предупреждает, что оформление подъезда к новогодним праздникам без уведомления управляющей организации и одобрения жильцов приведет к штрафу в размере до 15 тысяч рублей. /////// Что значит "одобрение упр. компании и жильцов"? Для чего собственник должен уведомить некую частную организацию, что хочет украсить свой дом? Ещё и получить одобрение жильцов (то есть не собственников)!