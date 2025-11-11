За новогодние украшения в подъездах могут оштрафовать

Сумма санкции может достигать 15 тысяч рублей

11 ноября 2025, 15:50, ИА Амител

Украшение Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупреждает, что оформление подъезда к новогодним праздникам без уведомления управляющей организации и одобрения жильцов приведет к штрафу в размере до 15 тысяч рублей. Об этом депутат сообщил в интервью изданию "Лента.ру".

Кошелев пояснил, что все общедомовое имущество, включая подъезд, находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Любые инициативы по оформлению, проведенные без предварительного согласия всех собственников, расцениваются как самоуправство. Соседи вправе обратиться с жалобой на подобные действия в управляющую компанию, в жилищную инспекцию, в прокуратуру или Роспотребнадзор.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что самостоятельное украшение подъезда может вызвать интерес у представителей МЧС. Главная опасность новогодних декораций, размещенных в подъезде без согласования с жильцами и управляющей компанией, заключается в потенциальном нарушении требований пожарной безопасности.