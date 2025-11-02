В Барнауле подвели итоги благоустройства общественных пространств

За несколько месяцев строители успели расчистить территорию за ТЦ "Европа" от мусора, уложить резиновое покрытие для спортплощадок и высадить 190 деревьев

02 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Благоустройство нового парка за ТЦ "Европа" / Фото: barnaul.org

В Барнауле состоялось выездное совещание, посвященное подведению итогов благоустройства общественных пространств, реализуемого в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает мэрия города.

В мероприятии приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, депутат городской Думы Сергей Струченко, председатель комитета по благоустройству Петр Воронков, представители администрации Индустриального района, подрядной организации ООО "Ной" и инициативной группы жителей.

Благоустройство территории за торговым центром "Европа" стартовало в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". За это время подрядчик выполнил значительный объем работ: была расчищена заросшая и замусоренная территория, проведена планировка, проложены новые пешеходные дорожки из плитки, обустроено покрытие для будущих спортивных и детских площадок, смонтировано современное освещение. Кроме того, высажено 190 деревьев и свыше 2,5 тысяч кустарников, что существенно преобразило внешний вид района.

«В этом году работы на территории только начались, но первые результаты уже заметны. Обязательно продолжим благоустройство, чтобы у жителей не только Индустриального района, но и всего города появилось новое комфортное пространство», – прокомментировал заместитель главы администрации города Андрей Курышин.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич обратила внимание на социальную значимость проводимых преобразований:

«Результаты работ по благоустройству наиболее заметны для жителей, так как город прирастает новыми комфортными общественными территориями буквально на глазах».

Она также отметила положительную практику взаимодействия с горожанами:

«Практически в каждом крупном проекте есть свои инициативные группы, которые участвуют как в разработке проекта, так и контролируют его реализацию. Как правило, инициативная группа дает свои пожелания и предложения, которые помогают улучшить итоговый результат».

Представитель инициативной группы Алексей Корчагин подтвердил эффективность такого взаимодействия:

«Год назад территория была абсолютно заброшенная. Сейчас первый этап благоустройства завершился, но изменения очень заметны. Отмечу, что жители просили сделать дорожку к ТЦ "Европа", и несмотря на то что она не была изначально предусмотрена текущим этапом, для удобства передвижения дорожку сделали».

Помимо благоустройства территории по улице Шумакова, 9, в этом году в рамках нацпроекта работы велись еще на двух значимых объектах - в зеленой зоне в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова (парк имени Ленина), а также в парке "Юбилейный".

Петр Воронков сообщил, что в парке имени Ленина завершена укладка плиточного и асфальтового покрытия на пешеходных дорожках, обустроено покрытие из террасной доски и специального резинового материала, оборудованы цветники, посеян газон, установлено освещение и видеонаблюдение.

Что касается парка "Юбилейный", то, по словам Воронкова, здесь работы также близятся к завершению.

«Подрядчиком проведены работы по сносу аварийных деревьев и поросли, выполнен посев газона, продолжаются посадки новых деревьев - уже высажено около 700, осталось высадить еще 80. В этом году здесь проходит финальный этап благоустройства в рамках нацпроекта», – сообщил он.

По итогам совещания Андрей Курышин поручил профильным службам держать на постоянном контроле завершение всех работ и обеспечить качественное выполнение оставшихся этапов.

