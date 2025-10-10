Пустырь не узнать. Как меняется территория за ТЦ "Европа" в Барнауле
Старые гаражи сменились уютной зоной для прогулок
10 октября 2025, 07:00, ИА Амител
На территории за ТЦ "Европа", в будущем парке 300-летия Барнаула, продолжаются работы по благоустройству. В настоящее время подрядная организация ООО "Ной", несмотря на снегопады, завершает укладку пешеходных дорожек, плитки и бесшовного резинового покрытия. Также ведется монтаж освещения, установку светильников начали накануне.
Параллельно идут подготовительные работы для посадки деревьев и кустарников. Уже размечены участки, и в этом году планируется посадить 190 деревьев и более 2,5 тыс. кустарников.
На территории демонтированы почти все старые гаражи, а вдоль обрыва установлен временный забор. Мрачный когда-то уголок пустыря теперь невозможно узнать.
Напомним, в 2025 году на благоустройство территории было выделено порядка 90 млн рублей. Работы разделены на несколько этапов, и в настоящее время они ведутся ближе к улице Шумакова. Завершение всех работ планируется до середины ноября.
А где освоение оврага, лестницы в него, фонтан или пруд внизу, как ранее показывалось на картинках, когда парк представляли общественности?
Теперь это просто дорожки по пустырю? В несколько раз уменьшили площадь парка, даже забором от оврага отгородились!
08:17:24 10-10-2025
гость (07:13:59 10-10-2025) А где освоение оврага, лестницы в него, фонтан или пруд вниз... не все сразу.
08:29:07 10-10-2025
Гость (08:17:24 10-10-2025) не все сразу.... Так на плакатах у входа на стройку даже не представлено освоение оврага! И если его собираются осваивать, зачем его забором отгородили. Явно кто-то сэкономил на его освоении.
07:30:34 10-10-2025
Ну вот, превратят это место вчерашние селюки в площадку для выгула своих дворняг!
09:10:41 10-10-2025
Гость (07:30:34 10-10-2025) Ну вот, превратят это место вчерашние селюки в площадку для ... Там же опасно гулять с собаками, они могут умереть.
10:35:04 10-10-2025
Гость (07:30:34 10-10-2025) Ну вот, превратят это место вчерашние селюки в площадку для ...
селюки дворняг в квартирах не держат, у них другое воспитание - кошку в сарай, собаку в будку )))
08:15:56 10-10-2025
Другой погоды для репортажа не нашлось. Зачем выкладывать такую мрачноту.
08:45:44 10-10-2025
Гость (08:15:56 10-10-2025) Другой погоды для репортажа не нашлось. Зачем выкладывать та...
Как есть.
08:52:35 10-10-2025
за паркинг там тоже грызня будет?
09:11:21 10-10-2025
Гость (08:52:35 10-10-2025) за паркинг там тоже грызня будет?... Ну будут на дорожках парка парковаться.
Это же ПАРК, он нужен для ПАРКовки.
09:10:40 10-10-2025
Это уже не парк, а сквер получился, площадь маленькая, все поубирали из него - овраг, фонтаны.
09:54:20 10-10-2025
гость (09:10:40 10-10-2025) Это уже не парк, а сквер получился, площадь маленькая, все п... Уже сто раз сказано, что работы ведутся в несколько этапов. Сейчас дорожки, в следующем году - овраг. Сколько можно трындеть, что все пропало, когда ничего не пропало?
09:55:36 10-10-2025
гость (09:10:40 10-10-2025) Это уже не парк, а сквер получился, площадь маленькая, все п... Судя по фото - СКВЕРное унылое место.
10:21:06 10-10-2025
Овраг надо засыпать мусором.
Это позволит утилизировать мусор и засыпать овраг одновременно.
10:48:30 10-10-2025
Гость (10:21:06 10-10-2025) Овраг надо засыпать мусором. Это позволит утилизировать ... Из автошин можно прекрасные неубиваемые диваны делать. В гугле примеров хватает.
15:45:42 10-10-2025
Гость (10:21:06 10-10-2025) Овраг надо засыпать мусором. Это позволит утилизировать ... Может, водой залить и индюков туда запустить? Перспектива.
11:11:06 10-10-2025
Асфальтовое поле. Туда снова самолеты приземлять планируют?
22:27:33 10-10-2025
Гость (11:11:06 10-10-2025) Асфальтовое поле. Туда снова самолеты приземлять планируют?... Плюс резиновое покрытие! " Ляпота" по барнаульски...
16:30:46 10-10-2025
Пешеходного перехода не хватает через Взлётную, как раз в районе парка.