Пустырь не узнать. Как меняется территория за ТЦ "Европа" в Барнауле

Старые гаражи сменились уютной зоной для прогулок

10 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Будущий парк 300-летия Барнаула, октябрь 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На территории за ТЦ "Европа", в будущем парке 300-летия Барнаула, продолжаются работы по благоустройству. В настоящее время подрядная организация ООО "Ной", несмотря на снегопады, завершает укладку пешеходных дорожек, плитки и бесшовного резинового покрытия. Также ведется монтаж освещения, установку светильников начали накануне.

Параллельно идут подготовительные работы для посадки деревьев и кустарников. Уже размечены участки, и в этом году планируется посадить 190 деревьев и более 2,5 тыс. кустарников.

На территории демонтированы почти все старые гаражи, а вдоль обрыва установлен временный забор. Мрачный когда-то уголок пустыря теперь невозможно узнать.

Напомним, в 2025 году на благоустройство территории было выделено порядка 90 млн рублей. Работы разделены на несколько этапов, и в настоящее время они ведутся ближе к улице Шумакова. Завершение всех работ планируется до середины ноября.