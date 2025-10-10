НОВОСТИОбщество

Пустырь не узнать. Как меняется территория за ТЦ "Европа" в Барнауле

Старые гаражи сменились уютной зоной для прогулок

10 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Будущий парк 300-летия Барнаула, октябрь 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На территории за ТЦ "Европа", в будущем парке 300-летия Барнаула, продолжаются работы по благоустройству. В настоящее время подрядная организация ООО "Ной", несмотря на снегопады, завершает укладку пешеходных дорожек, плитки и бесшовного резинового покрытия. Также ведется монтаж освещения, установку светильников начали накануне.

Параллельно идут подготовительные работы для посадки деревьев и кустарников. Уже размечены участки, и в этом году планируется посадить 190 деревьев и более 2,5 тыс. кустарников.

На территории демонтированы почти все старые гаражи, а вдоль обрыва установлен временный забор. Мрачный когда-то уголок пустыря теперь невозможно узнать.

Напомним,  в 2025 году на благоустройство территории было выделено порядка 90 млн рублей. Работы разделены на несколько этапов, и в настоящее время они ведутся ближе к улице Шумакова. Завершение всех работ планируется до середины ноября.

Парк 300-летия Барнаула / Фото: amic.ru

Вдоль оврага будущего парка 300-летия Барнаула установили металлический забор

Ограждение предназначено для обеспечения безопасности пешеходов
Барнаул Благоустройство парки парк 300-летия Барнаула

Комментарии 19

Avatar Picture
гость

07:13:59 10-10-2025

А где освоение оврага, лестницы в него, фонтан или пруд внизу, как ранее показывалось на картинках, когда парк представляли общественности?
Теперь это просто дорожки по пустырю? В несколько раз уменьшили площадь парка, даже забором от оврага отгородились!

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:24 10-10-2025

гость (07:13:59 10-10-2025) А где освоение оврага, лестницы в него, фонтан или пруд вниз... не все сразу.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
гость

08:29:07 10-10-2025

Гость (08:17:24 10-10-2025) не все сразу.... Так на плакатах у входа на стройку даже не представлено освоение оврага! И если его собираются осваивать, зачем его забором отгородили. Явно кто-то сэкономил на его освоении.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:34 10-10-2025

Ну вот, превратят это место вчерашние селюки в площадку для выгула своих дворняг!

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:41 10-10-2025

Гость (07:30:34 10-10-2025) Ну вот, превратят это место вчерашние селюки в площадку для ... Там же опасно гулять с собаками, они могут умереть.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:04 10-10-2025

Гость (07:30:34 10-10-2025) Ну вот, превратят это место вчерашние селюки в площадку для ...
селюки дворняг в квартирах не держат, у них другое воспитание - кошку в сарай, собаку в будку )))

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:56 10-10-2025

Другой погоды для репортажа не нашлось. Зачем выкладывать такую мрачноту.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:44 10-10-2025

Гость (08:15:56 10-10-2025) Другой погоды для репортажа не нашлось. Зачем выкладывать та...
Как есть.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:35 10-10-2025

за паркинг там тоже грызня будет?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:21 10-10-2025

Гость (08:52:35 10-10-2025) за паркинг там тоже грызня будет?... Ну будут на дорожках парка парковаться.
Это же ПАРК, он нужен для ПАРКовки.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
гость

09:10:40 10-10-2025

Это уже не парк, а сквер получился, площадь маленькая, все поубирали из него - овраг, фонтаны.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:20 10-10-2025

гость (09:10:40 10-10-2025) Это уже не парк, а сквер получился, площадь маленькая, все п... Уже сто раз сказано, что работы ведутся в несколько этапов. Сейчас дорожки, в следующем году - овраг. Сколько можно трындеть, что все пропало, когда ничего не пропало?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:36 10-10-2025

гость (09:10:40 10-10-2025) Это уже не парк, а сквер получился, площадь маленькая, все п... Судя по фото - СКВЕРное унылое место.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:06 10-10-2025

Овраг надо засыпать мусором.
Это позволит утилизировать мусор и засыпать овраг одновременно.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:30 10-10-2025

Гость (10:21:06 10-10-2025) Овраг надо засыпать мусором. Это позволит утилизировать ... Из автошин можно прекрасные неубиваемые диваны делать. В гугле примеров хватает.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:42 10-10-2025

Гость (10:21:06 10-10-2025) Овраг надо засыпать мусором. Это позволит утилизировать ... Может, водой залить и индюков туда запустить? Перспектива.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:06 10-10-2025

Асфальтовое поле. Туда снова самолеты приземлять планируют?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:27:33 10-10-2025

Гость (11:11:06 10-10-2025) Асфальтовое поле. Туда снова самолеты приземлять планируют?... Плюс резиновое покрытие! " Ляпота" по барнаульски...

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:46 10-10-2025

Пешеходного перехода не хватает через Взлётную, как раз в районе парка.

  Ответить
Ответить
