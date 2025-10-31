Проект благоустройства сквера в барнаульском поселке Южном сделают за 1,1 млн рублей
Летом 2025 года зеленая зона в поселке Южном победила в голосовании по благоустройству в 2026 году
31 октября 2025, 14:10, ИА Амител
Проектно-сметную документацию для благоустройства зеленой зоны рядом с Дворцом культуры в поселке Южном сделают за 1,1 млн рублей – при этом максимальная цена лота оценивалась в 3 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок. Сам сквер в 2025 году победил в голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", в 2026 году его приведут в порядок.
Что сделает подрядчик?
Итоги закупки подвели 30 октября 2025 года. Всего заявки на лот подали десять компаний. Максимальную цену в 3 млн рублей предложила только одна фирма, которая заняла последнее место. Два участника аукциона согласились сделать работу за 1,1 млн рублей – цена у них отличалась всего на 15 тысяч рублей. В итоге победил тот, кто предложил меньшую сумму.
Работа будет разделена на два этапа. На первом этапе до 16 декабря компания-победитель составит архитектурно-планировочные решения по формированию облика территории, подготовит рабочий проект благоустройства и сметную документацию, а также представит визуализацию проектных решений. На втором этапе, с 20 декабря 2025 года по 30 января 2026 года, подрядчик должен получить положительное заключение экспертизы "о проверке достоверности определения сметной стоимости".
Согласно документации закупки, от подрядчика требуется проработать устройство пешеходных дорожек, установку освещения, видеонаблюдения и малых архитектурных форм, а также озеленение сквера. Так, например, в сквере должны быть учтены существующие объекты и элементы благоустройства, созданные "народные" пешеходные тропы и проходы, пешеходные зоны должны быть оформлены в едином стиле. Также на территории появятся крупномерные деревья от 2,5 до 3,5 метра высотой, кустарники, травянистые растения нижнего яруса и газоны. По периметру сквера проектировщик должен предусмотреть блокирующие движение транспорта болларды, чтобы машины не парковались на территории зеленой зоны. Тротуары и пешеходные зоны должны быть шириной не менее двух метров в границах бордюрного камня.
Подрядчик должен будет закончить работу до 30 января 2026 года включительно. Контракт с ним будет действовать до 28 февраля 2026 года. Профинансируют работы из городского бюджета.
Что это за территория?
Зеленая зона в поселке Южном (в границах улиц Чайковского и Куйбышева) победила в голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", итоги которого подвели в июне 2025 года. За территорию проголосовало около 11 тысяч горожан. Работы там пройдут в 2026 году. В сквере планируется реконструировать фонтан и тротуары, установить дополнительное освещение и лавочки, а также провести озеленение территории.
Отметим, что на площади рядом с ДК "Южный" находится фонтан, Мемориал погибшим в локальных войнах и аллея имени А.И. Чепурко. Также рядом располагаются стадион "Рубин", спортцентры, школы и магазины. На этой локации уже несколько лет проходят культурно-массовые и патриотические мероприятия.
16:58:43 31-10-2025
Южный - столица мира !!!
19:37:01 31-10-2025
Там рядом общага с определенным контингентом. Порядка на этой аллее не будет, молодежь и не только всё это за...т. Парковку тоже заставят машинами, т.к. на гаражи денюшек у народа нет.