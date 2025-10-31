Проект благоустройства сквера в барнаульском поселке Южном сделают за 1,1 млн рублей

Летом 2025 года зеленая зона в поселке Южном победила в голосовании по благоустройству в 2026 году

31 октября 2025, 14:10, ИА Амител

Эскизный проект зеленой зоны в поселке Южном / Фото: портал госзакупок

Проектно-сметную документацию для благоустройства зеленой зоны рядом с Дворцом культуры в поселке Южном сделают за 1,1 млн рублей – при этом максимальная цена лота оценивалась в 3 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок. Сам сквер в 2025 году победил в голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", в 2026 году его приведут в порядок.

Что сделает подрядчик?

Итоги закупки подвели 30 октября 2025 года. Всего заявки на лот подали десять компаний. Максимальную цену в 3 млн рублей предложила только одна фирма, которая заняла последнее место. Два участника аукциона согласились сделать работу за 1,1 млн рублей – цена у них отличалась всего на 15 тысяч рублей. В итоге победил тот, кто предложил меньшую сумму.

Работа будет разделена на два этапа. На первом этапе до 16 декабря компания-победитель составит архитектурно-планировочные решения по формированию облика территории, подготовит рабочий проект благоустройства и сметную документацию, а также представит визуализацию проектных решений. На втором этапе, с 20 декабря 2025 года по 30 января 2026 года, подрядчик должен получить положительное заключение экспертизы "о проверке достоверности определения сметной стоимости".

Эскизный проект зеленой зоны в поселке Южном / Фото: портал госзакупок

Согласно документации закупки, от подрядчика требуется проработать устройство пешеходных дорожек, установку освещения, видеонаблюдения и малых архитектурных форм, а также озеленение сквера. Так, например, в сквере должны быть учтены существующие объекты и элементы благоустройства, созданные "народные" пешеходные тропы и проходы, пешеходные зоны должны быть оформлены в едином стиле. Также на территории появятся крупномерные деревья от 2,5 до 3,5 метра высотой, кустарники, травянистые растения нижнего яруса и газоны. По периметру сквера проектировщик должен предусмотреть блокирующие движение транспорта болларды, чтобы машины не парковались на территории зеленой зоны. Тротуары и пешеходные зоны должны быть шириной не менее двух метров в границах бордюрного камня.

Подрядчик должен будет закончить работу до 30 января 2026 года включительно. Контракт с ним будет действовать до 28 февраля 2026 года. Профинансируют работы из городского бюджета.

Эскизный проект зеленой зоны в поселке Южный/ Фото: портал госзакупок

Что это за территория?

Зеленая зона в поселке Южном (в границах улиц Чайковского и Куйбышева) победила в голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", итоги которого подвели в июне 2025 года. За территорию проголосовало около 11 тысяч горожан. Работы там пройдут в 2026 году. В сквере планируется реконструировать фонтан и тротуары, установить дополнительное освещение и лавочки, а также провести озеленение территории.

Отметим, что на площади рядом с ДК "Южный" находится фонтан, Мемориал погибшим в локальных войнах и аллея имени А.И. Чепурко. Также рядом располагаются стадион "Рубин", спортцентры, школы и магазины. На этой локации уже несколько лет проходят культурно-массовые и патриотические мероприятия.