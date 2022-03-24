Антикризисные инструменты: как сохранить бизнес с наименьшими потерями

Кризис не только не обошёл Россию стороной, но и оказался гораздо мощнее, чем все ожидали. Большинство компаний ждут трудные времена: изменение привычных условий работы, уход клиентов или даже риск потери бизнеса. Чтобы удержаться на плаву, руководителям придётся пересматривать стратегии своих компаний.

Помочь в этом непростом деле готова руководитель и финансовый директор ООО «Финансбург» Елена Жданова. Она поделилась с amic.ru универсальными мерами, которые помогут предпринимателям сохранить бизнес.

Платёжный календарь

Контролю денег и выручки нужно уделять особое внимание, так как это самые «болезненные» показатели. Ежедневно нужно вести платёжный календарь: вводить информацию о предполагаемых расходах и поступлениях. Форму календаря можно сделать при помощи Excel.

Все счета на оплату нужно вносить в платёжный календарь в день их поступления, с указанием срока оплаты. Это поможет в планировании расходов в горизонте на неделю, месяц, квартал.

Введите понятие «приоритет платежа» (высокий, средний, низкий). Это поможет при недостаточных денежных средствах отложить некоторые платежи без серьёзных последствий в виде начислений штрафных санкций.

Также очень важно контролировать отложенные (просроченные) платежи.

Пересмотр договоров с клиентами и поставщиками

При работе с клиентами ищите возможность минимизировать отсрочки оплаты, в идеале — перевести на предоплату. Используйте цены как инструмент: чем больше отсрочка, тем выше цена.

Принимая решение о предоставлении отсрочки, учитывайте, была ли у клиента в прошлых периодах просрочка платежей, есть ли задолженность сейчас. Также можно проверить заказчика на наличие судебных разбирательств.

А при работе с поставщиками, наоборот, необходимо добиваться максимальной отсрочки платежа или уменьшения предоплаты и снижения цен поставляемого товара при условии предоплаты.

Чтобы избежать кассовых разрывов, ежедневно контролируйте дебиторскую и кредиторскую задолженности.

Проверка кредитного портфеля

Сделайте реестр полученных кредитов, займов, лизингов. Это поможет увидеть общую картину вашего портфеля. К реестру привяжите скан договора и график погашения.

Все договоры проверьте на возможность в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку, условия досрочного погашения кредита.

Оцените вероятность нарушения вами договорных обязательств. Если она высока, начинайте вести переговоры с банком о смягчении условий, ищите возможность рефинансирования договора.

Оптимизация товарной матрицы

ABC-анализ по выручке и марже позволит вам оптимизировать продажи:

1. Группа А. Товары (работы, услуги), продажа которых приносит 80% выручки/маржи.

2. Группа В. Товары (работы, услуги), продажа которых приносит 15% выручки/маржи.

3. Группа С. Товары (работы, услуги), продажа которых приносит 5% выручки/маржи.

Сначала анализируем выручку и распределяем по группам, затем анализируем маржу и также распределяем по группам А, В, С. Список товаров (работ, услуг) составляется от наибольшего значения к наименьшему.

Далее объединяете информацию по выручке и марже. Каждому товару будет присвоена категория АА, АВ и так далее — всего их будет девять. От группы товаров СС, ВС, СВ нужно избавляться.

Ревизия своих активов

Первая группа активов — товары категорий СС, ВС, СВ. Как мы уже сказали, от них нужно избавляться.

Вторая группа активов — просроченная дебиторская задолженность. Просрочка даже в 3-7 дней является критичной. Это ваши замороженные деньги.

Дебиторская задолженность может быть как клиентской (когда товар поставлен, но ещё не оплачен), так и поставщиков (когда товар вами оплачен, но ещё не поставлен к вам на склад).

Соберите всю просроченную дебиторскую задолженность в один файл, распределите её по срокам задолженности и объедините в группы. Введите регламент работы с долгами. Например: при задолженности в 1-2 дня с клиентом работает менеджер. Обзвон клиентов, проверка наличия оригиналов первичных документов, сверка взаиморасчётов. После семидневной просрочки документы передаются юристам для составления претензий и исков.

Третья группа активов — это неиспользуемые основные средства.

Необходимо провести инвентаризацию и выявить, какое имущество не используется в работе. Его нужно продать, чтобы получить дополнительный оборотный капитал.

Составление финансовой модели бизнеса

Не каждое предприятие имеет бюджет на текущий год, который можно оперативно корректировать, чтобы держать «руку на пульсе». И не все предприятия ведут полноценный управленческий учёт, который помог бы в стабилизации предприятия. Но финансовую модель бизнеса нужно составить и вести — в кризис это основной стратегический инструмент.

Финансовая модель поможет вам выявить убыточные направления, проекты, договоры. Покажет эффективность сокращения себестоимости — переменных затрат, а также эффективность сокращения постоянных расходов — административно-хозяйственных, управленческих и коммерческих. Модель должна быть интерактивной, чтобы все вносимые изменения автоматически менялись и давали прогноз финансовой отчётности.

Основные элементы модели — отчёт о прибылях и убытках, который позволяет увидеть масштабы продаж и уровень прибыли, и отчёт о движении денежных средств, который показывает возможность кассовых разрывов.

В кризис необходимо проработать как минимум два сценария: пессимистический и оптимальный. Они позволят вам спрогнозировать риски и подготовиться к ним. Например, если обанкротится ваш основной поставщик сырья.

Поиск мер поддержки

Сегодня государство вводит и разрабатывает много мер поддержки бизнеса. Это грантовые программы, льготное кредитование, мораторий на налоговые проверки и другое. Всю подробную информацию можно найти на сайте «Корпорации МСП».

Перечисленные выше инструменты — малая, но эффективная часть антикризисного арсенала, которая поможет вам контролировать ситуацию в бизнесе. Если у вас остались вопросы — обращайтесь в ООО «Финансбург». А в «Телеграме» и «ВКонтакте» компании вы найдете актуальную информацию о мерах господдержки, а также обзоры инструментов, которые помогут вам в работе.

Для написания статьи были использованы материалы, которые предоставили площадки FinAnswets (образовательный проект Натальи Удаловой) и Get-Investor.ru (навигатор по российскому рынку инвестиций в стартапы и бизнес).

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