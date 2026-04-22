"Там есть чем позаниматься". Путин пообещал приехать в Алтайский край

Последний официальный визит президента в регион состоялся почти десять лет назад

22 апреля 2026, 10:23, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Алтайский край и заняться решением ключевых вопросов региона. Об этом он заявил во время встречи с представителями муниципального сообщества, прошедшей 21 апреля в рамках всероссийской премии "Служение", сообщается на сайте Кремля.

Поводом для такого заявления стало приглашение от главы Калманского района Ольги Чернолуцкой. В ходе встречи она обратилась к президенту с предложением приехать в регион, отметив, что Алтайскому краю есть что показать на федеральном уровне.

В ответ глава государства поблагодарил за приглашение и сообщил, что давно не был в регионе: «Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Там есть чем позаниматься вместе с вами, поработать над приоритетными вопросами. Приеду обязательно, обещаю».

Последний официальный визит президента в Алтайский край состоялся почти десять лет назад — 26 августа 2016 года. Тогда глава государства посетил Белокуриху, где провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию санаторно-курортной отрасли.

Именно в рамках той поездки обсуждался вопрос введения курортного сбора, который впоследствии был реализован в ряде регионов страны. Визит стал одним из ключевых событий для туристической отрасли Алтая.

Также Путин посещал регион в 2003 году. Он встречался с губернатором, которым на тот момент был Александр Суриков, побывал в предгорных районах края. Визит Владимира Владимировича длился несколько дней.

Летом 2009 года в качестве премьер-министра Владимир Путин встретился с губернатором Александром Карлиным и провел заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития.

Комментарии 49

Гость

10:26:34 22-04-2026

Отличная новость! Дороги 100% отремонтируют к его приезду! И Аэропорт! И песок выметут! И Озеленение сделают!

Гость

10:55:21 22-04-2026

Гость (10:26:34 22-04-2026) Отличная новость! Дороги 100% отремонтируют
да да и межпланетный терминал для космолетов построят

Гость

11:42:14 22-04-2026

Гость (10:55:21 22-04-2026) ... вы там чо, с Илоном Маском что-то курите?

Гость

11:53:50 22-04-2026

Гость (10:55:21 22-04-2026) ... мы люди не гордные, нам хоть что-то уже лучше, чем ничего)

Гость

10:55:39 22-04-2026

Гость (10:26:34 22-04-2026) Отличная новость! Дороги 100% отремонтируют к его приезду! И...
Покрасить траву это не озеленение

Гость

11:39:33 22-04-2026

Гость (10:55:39 22-04-2026) Покрасить траву это не озеленение... Ну это смотря какой краской красить, если зеленой....то чем не озеленение))))))))))))

Гость

11:40:28 22-04-2026

Гость (10:55:39 22-04-2026) Покрасить траву это не озеленение... ну может крупномеры высадят)

Гость

16:27:23 22-04-2026

Гость (10:26:34 22-04-2026) Отличная новость! Дороги 100% отремонтируют к его приезду! И... выметут? его всю зиму камазами завозили. Его не "вымести", его вывозить надо. Какой прекрасный способ у наших властей расходовать средства. Можно снег убирать и вывозить, а можно грязь таскать туда-сюда

Wert

18:41:30 22-04-2026

Гость (16:27:23 22-04-2026) выметут? его всю зиму камазами завозили. Его не "вымести", е... Это Петру Васильевичу Воронкову спасибо
Он как председатель комитета по озеленению и благоустройству делает все для того чтобы город был грязен, неряшлив и без деревьев

Гость

20:09:35 22-04-2026

Wert (18:41:30 22-04-2026) Это Петру Васильевичу Воронкову спасибо Он как председат... Передайте этому самому Воронкову, что баланс лесопарковых насаждений в городе не может меняться просто так, и если они дают разрешение на спил деревьев около Колизея, то должны высадить эти же самые деревья в другом месте, относящимся к лесопарковой зоне. Иначе это самоуправство.

Пузырек

10:29:08 22-04-2026

А разве в 2009-м не был? Я как раз из горного возвращался, шел с автовокзала, огромная толпа стояла

Гость

10:33:20 22-04-2026

Если он приедет в Калманку, то его инфаркт хватит, нельзя же так резко шокировать человека ))) Нужно приучать постепенно, например рассказать, что есть люди, получающие меньше 500 тыс в месяц

Элен без ребят

11:12:03 22-04-2026

Гость (10:33:20 22-04-2026) Если он приедет в Калманку, то его инфаркт хватит, нельзя же... меньше 500 тыщ? нет таких людей, вы чо.

Гость

10:34:52 22-04-2026

Ну вот на дачный сезон перекрытые дороги как-то бы нежелательны

Гость

10:39:04 22-04-2026

А можно, чтобы приехал инкогнито, внезапно и без сопровождения? Чтобы реальную картину увидеть.

Гость

10:55:59 22-04-2026

Гость (10:39:04 22-04-2026) А можно, чтобы приехал инкогнито, внезапно и без сопровожден... К чему такая наивность, это не Лукашенко.

шутка за шуткой.

13:27:50 22-04-2026

Гость (10:39:04 22-04-2026) А можно, чтобы приехал инкогнито, внезапно и без сопровожден... таки да.
инкогнито.
он же не Гарун-аль Рашид, с визирем.

Гость

15:58:15 22-04-2026

Гость (10:39:04 22-04-2026) А можно, чтобы приехал инкогнито, внезапно и без сопровожден... нет, увы. предупреждающий визит за 1,5 мес. бывает.

Гость

17:57:15 24-04-2026

Гость (10:39:04 22-04-2026) А можно, чтобы приехал инкогнито, внезапно и без сопровожден... Почти тридцать лет реальную картину увидеть не может,ржач

Гость

10:39:39 22-04-2026

Ох уж эти сказки. Ох уж эти сказочники. (Мультфильм "Падал прошлогодний снег")

Гость

10:44:38 22-04-2026

Кроме перекрытия дорог ничего этот визит не даст

Гость

14:50:52 22-04-2026

Гость (10:44:38 22-04-2026) Кроме перекрытия дорог ничего этот визит не даст...
Да и перекрытия может не будет - сел в ветролёт да лети

Гость

10:48:25 22-04-2026

А можно Стиви Тайлер лучше приедет?

Элен без ребят

11:13:05 22-04-2026

Гость (10:48:25 22-04-2026) А можно Стиви Тайлер лучше приедет?... и Закк Уайлд ❤️

Гость

10:49:39 22-04-2026

"Он встречался с губернатором, которым на тот момент был Александр Суриков"------------ Потом от страха народной любви, сдал Михаила Евдокимова на съедение алтайской контре. Дороги?! Идут года, съездил в Новосибирск, оторвался глушитель, нужно менять стойку - дураков, все, как не резанных собак.

Гость

11:12:14 22-04-2026

Гость (10:49:39 22-04-2026) "Он встречался с губернатором, которым на тот момент был Але...
Диванный политолог, владеющий инсайдерской информацией?!

Гость

10:58:56 22-04-2026

За 26 лет правления пару раз бывал в Барнауле (последний визит был в 2012 году аж 14 лет назад) и несколько раз в Белокуриху заскочил в так сказать самое проблемное место края? Негусто

дед ворчун.

13:30:21 22-04-2026

Гость (10:58:56 22-04-2026) За 26 лет правления пару раз бывал в Барнауле (последний виз... обычно едут туда, где близкие или где нравится..

Вежливый Человек

11:23:12 22-04-2026

Надеюсь, восхищенья не снесёт и к обедне обратно поедет :)

Гость

11:52:17 22-04-2026

недавно же приезжал в горный. тайно. спецбортом. с семьей кабАл

Гость

12:37:11 22-04-2026

Гость (11:52:17 22-04-2026) недавно же приезжал в горный. тайно. спецбортом. с семьей ка... Ну вы это, потише, нас же и враги читают.

Гость

13:18:46 22-04-2026

Гость (12:37:11 22-04-2026) Ну вы это, потише, нас же и враги читают. ...
Враги в курсе, вдруг свои узнают

найди отличия.

13:25:44 22-04-2026

Гость (12:37:11 22-04-2026) Ну вы это, потише, нас же и враги читают. ... враги слушают и смотрят Соловьёва.

Гость

13:41:48 22-04-2026

В Рубцовск и носа не кажет. Белокуриху подавай

Гость

13:44:37 22-04-2026

Пусть приедет посмотрит на газификацию запада края,прокатится по федеральной трассе Павловск-Павлодар,заглянет в Худ.Музей на Октября,прогуляется по песчаным улицам Барнаула,оценит бракованный ремонт Павловского тракта 2021 года по фед.программе на отрезке Сельскохозяйственная-Георгиева,можно продемонстрировать снесенный Речной вокзал,Колесо обозрения,застройку парка Целинников... Показать есть что,приезжайте

Гость

13:52:03 22-04-2026

Гость (13:44:37 22-04-2026) Пусть приедет посмотрит на газификацию запада края,прокатитс... Облезшие фасады на Ленинском в этот же список. Да только это ему не интересно

Гость

14:23:21 22-04-2026

Гость (13:52:03 22-04-2026) Облезшие фасады на Ленинском в этот же список. Да только это... Да вы чо это? На Ленинском и кирпич по башке прилететь может.

Гость

15:04:11 22-04-2026

Гость (14:23:21 22-04-2026) Да вы чо это? На Ленинском и кирпич по башке прилететь может... Значить нам туда дорога. Брестская улица, по улице идем...

Гость

08:24:22 23-04-2026

Гость (15:04:11 22-04-2026) Значить нам туда дорога. Брестская улица, по улице идем...... Только на Брестскую не заезжайте, а то я домой не попаду!

Элен без ребят

16:39:03 22-04-2026

Гость (13:52:03 22-04-2026) Облезшие фасады на Ленинском в этот же список. Да только это... на ремонт облезших фасадов к 300- летию Брн., просили денег у Минстроя- отказали, с барского плеча.
так что, ремонтировать их начнут после 35 года примерно.

Гость

16:01:22 22-04-2026

бюджет прорва этот Алтай, вот и интересно как там школу 60 ремонтировали, развязки и мосты, дороги и прочее. почему никто не рожает? ну и рост больных раком и ССЗ

Гость

23:45:30 05-05-2026

Гость (16:01:22 22-04-2026) бюджет прорва этот Алтай, вот и интересно как там школу 60 р... В Европе 200 лярдов оставить не прорва зато

Wert

17:03:19 22-04-2026

Покажем фасады домов на Ленинском , погуляем по песку в городе, полюбуемся на веточки которые комитет по озеленению высадил вместо спиленных деревьев)

Гость

21:06:19 22-04-2026

Ух! Заживем теперича!

гость

22:01:05 22-04-2026

настоящий президент проехал бы по районам дальним, чтобы самолично убедиться, как загубили медицину в крае, как в поликлиниках нет врачей, увидел бы, что кругом сплошь безработица, умирают села, почти не осталось частного подворья, поспрашивал бы стариков о размере их пенсий. Но нет, его возят на привязи, ведут куда нужно

Гость

23:46:38 05-05-2026

гость (22:01:05 22-04-2026) настоящий президент проехал бы по районам дальним, чтобы сам... А не допускали мысли что оно ему всё и не надо?

Musik

22:38:25 22-04-2026

В регламенте Ближнем нет.
Минимум на 2035 год.
Ранее невозможно вследствие плотности графика. Максимум Шаддаев.

Гость

03:43:19 23-04-2026

За 100 лет ничего в народе не поменялось - "царь хороший - бояре плохие". "Вот узнает царь, как на самом деле на Алтае живется и будет всем счастье". А без этого к лучшему жизнь повернуть никак нельзя.

Гость

20:29:41 23-04-2026

Мы не гордые, может легко ещё 10 лет подождать...Лебединого озера.

