"Там есть чем позаниматься". Путин пообещал приехать в Алтайский край

Последний официальный визит президента в регион состоялся почти десять лет назад

22 апреля 2026, 10:23, ИА Амител

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Алтайский край и заняться решением ключевых вопросов региона. Об этом он заявил во время встречи с представителями муниципального сообщества, прошедшей 21 апреля в рамках всероссийской премии "Служение", сообщается на сайте Кремля.

Поводом для такого заявления стало приглашение от главы Калманского района Ольги Чернолуцкой. В ходе встречи она обратилась к президенту с предложением приехать в регион, отметив, что Алтайскому краю есть что показать на федеральном уровне.

В ответ глава государства поблагодарил за приглашение и сообщил, что давно не был в регионе: «Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Там есть чем позаниматься вместе с вами, поработать над приоритетными вопросами. Приеду обязательно, обещаю».

Последний официальный визит президента в Алтайский край состоялся почти десять лет назад — 26 августа 2016 года. Тогда глава государства посетил Белокуриху, где провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию санаторно-курортной отрасли.

Именно в рамках той поездки обсуждался вопрос введения курортного сбора, который впоследствии был реализован в ряде регионов страны. Визит стал одним из ключевых событий для туристической отрасли Алтая.

Также Путин посещал регион в 2003 году. Он встречался с губернатором, которым на тот момент был Александр Суриков, побывал в предгорных районах края. Визит Владимира Владимировича длился несколько дней.

Летом 2009 года в качестве премьер-министра Владимир Путин встретился с губернатором Александром Карлиным и провел заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития.