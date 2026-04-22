Подрядчику предстоит победить "лишнюю" растительность и избавить реку от мусора

22 апреля 2026, 10:15, ИА Амител

Река Пивоварка / Фото: amic.ru

Русло барнаульской Пивоварки очистят от мусора и ненужной растительности, причем сразу в трех местах. А потратить на это город готов до 4,2 млн рублей. Соответствующие лоты размещены в системе ЕИС "Закупки".

Одна закупка появилась в начале апреля, еще две — уже в середине месяца. Первую оценили в 1,4 млн рублей, вторую и третью в 1,3 и 1,5 млн рублей соответственно.

В случае с самым ранним лотом русло реки будут "очищать и углублять" на участках от улицы Панкратова, 39, на 170 метров вниз по течению и от улицы Панкратова, 79б, вниз по течению на 30 метров. По закупке с максимальной ценой 1,3 млн рублей "чистильщику" предстоит трудиться на участке от дома по адресу Пивоварская, 158, до здания с адресом Павловский тракт, 6. Наконец, подрядчик по третьему лоту должен будет взяться за участок от улицы Путейской, 128б, до улицы Советской Армии, 8.Подрядчик для работ по первой закупке уже найден (однако пока не назван). Взялся за "расчистку и углубление" он за 866,4 тысячи рублей (сэкономив городу более полумиллиона). Судя по сметной документации, основной фронт работ связан с очисткой русла реки от различной растительности и мусора. Завершить восстановление русла необходимо в августе 2026 года.

В двух других случаях работы будут достаточно схожими. Однако подрядчикам (или подрядчику) предстоит также очистить от мусора прибрежную полосу. Закончить все процедуры по этим двум закупкам необходимо в сентябре 2026 года.

Работы по очистке русла проводят сразу с несколькими целями. Они улучшают экологическое состояние реки и служат противопаводковой мерой: лучшее прохождение воды снижает риск подтопления. Напомним, в начале апреля в администрации Барнаула сообщали: вместе с дальнейшим повышением температуры воздуха в городе возможно подтопление низменных участков и дорог. В связи с этим городское управление по делам ГОЧС Барнаула и администрации районов отслеживают уровень воды в реках Обь, Пивоварка и Барнаулка, а также на водоемах в пригороде.