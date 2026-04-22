В одну реку трижды. Власти потратят несколько миллионов на "зачистку" Пивоварки в Барнауле
Подрядчику предстоит победить "лишнюю" растительность и избавить реку от мусора
22 апреля 2026, 10:15, ИА Амител
Русло барнаульской Пивоварки очистят от мусора и ненужной растительности, причем сразу в трех местах. А потратить на это город готов до 4,2 млн рублей. Соответствующие лоты размещены в системе ЕИС "Закупки".
Одна закупка появилась в начале апреля, еще две — уже в середине месяца. Первую оценили в 1,4 млн рублей, вторую и третью в 1,3 и 1,5 млн рублей соответственно.
В случае с самым ранним лотом русло реки будут "очищать и углублять" на участках от улицы Панкратова, 39, на 170 метров вниз по течению и от улицы Панкратова, 79б, вниз по течению на 30 метров. По закупке с максимальной ценой 1,3 млн рублей "чистильщику" предстоит трудиться на участке от дома по адресу Пивоварская, 158, до здания с адресом Павловский тракт, 6. Наконец, подрядчик по третьему лоту должен будет взяться за участок от улицы Путейской, 128б, до улицы Советской Армии, 8.Подрядчик для работ по первой закупке уже найден (однако пока не назван). Взялся за "расчистку и углубление" он за 866,4 тысячи рублей (сэкономив городу более полумиллиона). Судя по сметной документации, основной фронт работ связан с очисткой русла реки от различной растительности и мусора. Завершить восстановление русла необходимо в августе 2026 года.
В двух других случаях работы будут достаточно схожими. Однако подрядчикам (или подрядчику) предстоит также очистить от мусора прибрежную полосу. Закончить все процедуры по этим двум закупкам необходимо в сентябре 2026 года.
Работы по очистке русла проводят сразу с несколькими целями. Они улучшают экологическое состояние реки и служат противопаводковой мерой: лучшее прохождение воды снижает риск подтопления. Напомним, в начале апреля в администрации Барнаула сообщали: вместе с дальнейшим повышением температуры воздуха в городе возможно подтопление низменных участков и дорог. В связи с этим городское управление по делам ГОЧС Барнаула и администрации районов отслеживают уровень воды в реках Обь, Пивоварка и Барнаулка, а также на водоемах в пригороде.
10:25:23 22-04-2026
чисто не там где убирают, а там где не мусорят
11:36:55 22-04-2026
Чисто там, где штрафуют тех, кто мусорит
Чисто там, где штрафуют тех, кто мусорит
10:30:08 22-04-2026
закатайте Пивоварку в бетонную трубу большого диаметра-сверху положите дорогу.
одни плюсы появятся.
но тямы нет-никто не добавит.
лет через 10 сообразят, но..
это уже неважно.
12:45:36 22-04-2026
Вместо возможно красивой речки в пределах города делать очередное урбанистическо-кривобетонное нечто? Причем с постоянными проблемами с засором, но которые будет крайне трудно из трубы выковыривать?
14:44:27 22-04-2026
красивая речка Пивоварка?
в каком месте-схожу на экскурсию.
не смешите.
грязный, мусорный, вонючий поток жидкой субстанции.
14:07:32 22-04-2026
Твоя труба быстро заилится,забьется мусором,со временем разрушится и дорога будет туда проваливаться
14:41:14 22-04-2026
эх, а если посмотреть на другие города, где не заливается? Москва, Рим..
эта ж не речка уже давно, а так ручей, место для сброса/слива всякой дряни.
Барнаулку согласен надо превратить в место прогулок и отдыха, начиная от Власихи.
а вместо Пивоварку-только новая дорога немного исправит ситуацию с пробками в
нашем славном городке.
22:39:59 22-04-2026
Грейт сайбериан Ривер.
Великому городу - великая Река.