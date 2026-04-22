На трассе между Бийском и Новокузнецком обрушился участок дороги

Движение на данном участке трассы временно ограничено

22 апреля 2026, 10:31, ИА Амител

Участок разрушенной дороги / Фото: "Бийск 22"

На межрегиональной трассе между Бийском и Новокузнецком произошло частичное разрушение дорожного полотна, из-за чего движение транспорта на участке пришлось временно остановить. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Инцидент зафиксирован в ночь на 22 апреля в Новокузнецком округе. По данным ведомства, произошло частичное обрушение проезжей части, что сделало дальнейшее движение небезопасным.

«Произошло частичное обрушение дорожного полотна, в связи с чем движение на данном участке автодороги временно ограничено. На месте происшествия работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты оценивают состояние дороги и принимают меры для устранения последствий. О сроках восстановления движения пока не сообщается.

Причины произошедшего остаются неизвестными. При этом, как отмечают источники, официальные представители местной администрации, в том числе глава округа, на момент публикации не комментировали ситуацию.

