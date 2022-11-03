Банк «Открытие» расширил функционал онлайн-банка для предпринимателей

Теперь через «Бизнес-портал» банка «Открытие» можно перечислять зарплату сотрудникам на счета в любых банках. Нужно лишь направить общую ведомость на всех сотрудников с ФИО и номерами счетов, указав БИК банка получателя. Интернет-банк автоматически создаст платежи и единый документ на подпись клиенту, который можно подтвердить SMS-кодом или USB-токеном. Выплаты поступят на карты «Открытия» без комиссии в течение 15 минут, на карты других банков — по их правилам обработки переводов на счета физлиц. Сервис доступен бесплатно.

Кроме того, «Открытие» обновил выбор тарифов и опций для бесплатных платежей. Расширенный список предложений доступен на «Бизнес-портале» с любого устройства: в мобильном приложении на смартфонах iOS и Android, в интернет-банке с компьютера, планшета или ноутбука.

Онлайн можно узнать условия своего пакета услуг, выбрать и подключить новый тариф, установить нужный период оплаты по нему, посмотреть доступные операции в рамках текущего тарифа — лимит переводов и количество платежей. Также через «Бизнес-портал» клиенты могут подключить дополнительные опции. Например, к пакету услуг «Быстрый рост», «Свой бизнес» и «Большие планы» — безлимитные рублёвые платежи юрлицам и дополнительный лимит 500 тысяч рублей на переводы физлицам. К предложениям «Быстрый рост» или «Свой бизнес» — дополнительный лимит 500 тысяч рублей на переводы со счёта ИП на свой счёт физлица внутри банка.

Покупка этих опций позволит сэкономить на платежах и переводах до 50%. Подать заявку можно в любой рабочий день, активированы они будут со следующего рабочего дня. Срок действия опции — месяц с возможностью автоматического продления.

За всеми новостями «Бизнес-портала» можно следить в дайджесте событий.