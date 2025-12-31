В поисках новогоднего настроения. Верблюды вышли прогуляться по заснеженному полю на Алтае
Животных заметили в Тюменцевском районе
31 декабря 2025, 15:36, ИА Амител
Верблюды в Тюменцевском районе / Фото: amic.ru
На заснеженном поле в Тюменцевском районе Алтайского края запечатлели трех верблюдов. Фотографиями поделился корреспондент amic.ru.
«Ничего необычного, просто верблюды 31 декабря пасутся в поле рядом с алтайским селом», – рассказал наш журналист.
А вообще верблюдов в Тюменцевском районе замечают не впервые. В марте 2025-го в соцсетях публиковали снимки, где они спят прямо на проезжей части и сливаются с дорогой в темноте. "Прогулочными" кадрами животных с этого же места делились годом ранее. Тогда пользователи писали, что верблюды обосновались здесь уже давно.
Комментарии 0