Дело об убийстве "Миссис Бурятии" и ее друга закрыли из‑за смерти экс-полицейского

Спустя два года суд подтвердил вину бывшего сотрудника полиции в убийстве Сэсег Буиновой и Станислава Норбоева

14 мая 2026, 12:14, ИА Амител

Место, где нашли тела / Фото: СУ СКР по Республике Бурятия

Суд завершил рассмотрение резонансного дела об убийстве финалистки конкурса "Миссис Бурятия — 2024" Сэсег Буиновой и 26‑летнего Станислава Норбоева. Подробности передает "КП-Новосибирск".

Исчезновение 30‑летней матери двоих детей, работавшей таксистом на черном Mitsubishi Outlander, произошло 12 апреля 2024 года. В тот вечер женщина сначала встретилась с подругами на парковке торгового центра, а после отправилась на встречу со Станиславом Норбоевым. Родные подчеркивали, что между ними не было романтических отношений. Когда утром телефон Сэсег перестал отвечать, близкие немедленно обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда "ЛизаАлерт".

«Расследование началось с изучения записей камер видеонаблюдения. Они показали: встреча Сэсег и Станислава состоялась в 22:25, а в 00:19 ее внедорожник покинул парковку. Спустя три дня автомобиль обнаружили во дворе одного из домов — государственные номера лежали в багажнике. В салоне нашли следы крови Сэсег. В пяти километрах от этого места, в промзоне, обнаружили одежду погибших, водительские права и ключи от машины, а рядом — следы крови мужчины. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц», — указано в статье.

Видеозаписи с камер у торгового центра и в промзоне зафиксировали подозреваемого — мужчину, которого также заметили охранники. Поиски тел оказались крайне трудоемкими: пришлось осмотреть более 500 гаражей. Лишь после весенней оттепели, в марте 2025 года, останки Сэсег и Станислава нашли в смотровой яме заброшенного гаража. В ноябре 2025 года расследование подошло к концу — обвинения предъявили 40‑летнему экс‑полицейскому Валерию С*. Однако к этому моменту мужчина уже скончался.

По версии Следственного комитета, мотивом преступления стала кража дорогого внедорожника с последующей продажей. Согласно материалам дела, возле автодороги по улице Бабушкина Валерий заметил автомобиль с мужчиной и женщиной внутри. Он сел на заднее сиденье, угрожал пистолетом и заставил уехать в безлюдное неосвещенное место. Там он вывел пассажиров из машины и застрелил их.

«Чтобы скрыть следы преступления, Валерий предпринял ряд действий: стер отпечатки пальцев, оставил автомобиль во дворах, а затем спрятал тела. Для этого он отправился на такси в Иркутск и попросил у знакомого машину. 13 апреля он спрятал тела, а 20 апреля вернулся к тому же знакомому и убил его — предположительно, опасаясь разоблачения. Затем Валерий облил бензином дом и автомобиль убитого. В момент, когда он держал в руках канистру с горючим, его заметили знакомые жертвы. Им удалось спастись, а сам Валерий сумел выбраться из горящего дома. Его доставили в больницу, где он умер 21 апреля 2024 года», — говорится в публикации.

Следствие возбудило уголовные дела по следующим статьям: убийство трех лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление, грабеж в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью, поджог, незаконное хранение оружия, угрозы убийством. Жена обвиняемого настаивала на его невиновности и утверждала, что муж в сообщениях писал о подставе.

Адвокат Валерия С. ходатайствовал о проверке этой версии. Однако следствие представило обширную доказательную базу, включавшую видеозаписи и данные пункта весового контроля, в том числе сведения о проезде машины Валерия с телами и без них.

26 февраля 2026 года Верховный суд Бурятии прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемого по нереабилитирующим обстоятельствам, фактически признав вину экс‑полицейского. Адвокат подал апелляцию, которую рассмотрели в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске. Судебная коллегия оставила решение без изменений — это подтвердили в пресс‑службе суда.

* Имя изменено