Жителя Новосибирской области осудили на 16 лет за убийство женщины, которая "воскресла"

Пока ее не допросили, поэтому нет оснований для пересмотра дела

05 мая 2026, 17:10, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Новосибирской области дело об убийстве жительницы Усть-Таркского района стало одним из самых скандальных для следствия, поскольку за смерть женщины осудили сельчанина, а она оказалась живой, пишет "КП-Новосибирск".

Михаил Миронов, который отбывает срок уже два года, отправился в колонию строгого режима за два убийства. В первом случае события датируются 2018 годом.

«Возникла ссора, в результате которой Миронов нанес ей удары в область головы. Затем перекинул тело через ограждение моста и сбросил его с высоты 7,5 метров в реку Тарку», - рассказали в судебном департаменте региона.

Изначально мужчина не понес наказание по этому делу. Поскольку тогда не было установлено криминальное обстоятельство лишения женщины жизни: следствие пришло к выводу, что она после распития алкоголя упала с моста и утонула.

Второе событие произошло в 2023 году. Как выяснило следствие, Миронов, находящийся в алкогольном опьянении, в результате конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес женщине множественные удары. Когда женщина потеряла сознание, перенес ее на берег реки и утопил. При этом труп не нашли, но мужчине вынесли приговор – 16 лет.

Накануне жители села рассказали, что женщина появилась в селе. Пока ее не допросили, поэтому нет оснований для пересмотра дела.

Как пояснили в прокуратуре, Миронов сам явился с повинной, сознался в двух убийствах и описал подробности. Юрист Михаил Жуков не поверил в формулировку о том, что гражданин "сам пришел":