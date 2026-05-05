Жителя Новосибирской области осудили на 16 лет за убийство женщины, которая "воскресла"
Пока ее не допросили, поэтому нет оснований для пересмотра дела
05 мая 2026, 17:10, ИА Амител
В Новосибирской области дело об убийстве жительницы Усть-Таркского района стало одним из самых скандальных для следствия, поскольку за смерть женщины осудили сельчанина, а она оказалась живой, пишет "КП-Новосибирск".
Михаил Миронов, который отбывает срок уже два года, отправился в колонию строгого режима за два убийства. В первом случае события датируются 2018 годом.
«Возникла ссора, в результате которой Миронов нанес ей удары в область головы. Затем перекинул тело через ограждение моста и сбросил его с высоты 7,5 метров в реку Тарку», - рассказали в судебном департаменте региона.
Изначально мужчина не понес наказание по этому делу. Поскольку тогда не было установлено криминальное обстоятельство лишения женщины жизни: следствие пришло к выводу, что она после распития алкоголя упала с моста и утонула.
Второе событие произошло в 2023 году. Как выяснило следствие, Миронов, находящийся в алкогольном опьянении, в результате конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес женщине множественные удары. Когда женщина потеряла сознание, перенес ее на берег реки и утопил. При этом труп не нашли, но мужчине вынесли приговор – 16 лет.
Накануне жители села рассказали, что женщина появилась в селе. Пока ее не допросили, поэтому нет оснований для пересмотра дела.
Как пояснили в прокуратуре, Миронов сам явился с повинной, сознался в двух убийствах и описал подробности. Юрист Михаил Жуков не поверил в формулировку о том, что гражданин "сам пришел":
«Есть единичные случаи, когда так происходит. А обычно выглядит так: человека задерживают и уже тогда предлагают признаться. Он пишет явку с повинной, но на самом деле его уже задержали. А он не приходил – не стучался в окна и двери с просьбой "возьмите меня и признайте преступником"».
18:13:25 05-05-2026
Осиновый кол не пробовали? Может чеснок или серебряные пули. За водой святой конечно с.ездить не успели бы. Не знаю. Она вообще как на солнечный свет? Она тень отбрасывает? Не проверяли? Что за ..... что даже туда не берут?
18:58:19 05-05-2026
«Нету тела нету дела» - ни хрена не догма для нашего судилища
08:19:07 06-05-2026
Женщина была одна и та же?? Я бы тоже от такой на зоне спрятался..
11:39:00 06-05-2026
Мимопроходящий (08:19:07 06-05-2026) Женщина была одна и та же?? Я бы тоже от такой на зоне спрят... Прочитать статью не судьба?
19:27:49 17-05-2026
Мимопроходящий (08:19:07 06-05-2026) Женщина была одна и та же?? Я бы тоже от такой на зоне спрят... Ей уже пофик подождет пока выйдешь))