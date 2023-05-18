До +18 и без осадков. О погоде в Алтайском крае на 18 мая

Местами ожидается порывистый ветер

18 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в четверг, 18 мая, дневная температура составит +13...+18 градусов, в Барнауле ожидается от +14 до +16, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Осадков при этом не прогнозируют. Ветер подует северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что грядущее лето на Алтае может стать самым экстремальным за полтора века.