До +18 и без осадков. О погоде в Алтайском крае на 18 мая
Местами ожидается порывистый ветер
18 мая 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в четверг, 18 мая, дневная температура составит +13...+18 градусов, в Барнауле ожидается от +14 до +16, сообщают в региональном Гидрометцентре.
Осадков при этом не прогнозируют. Ветер подует северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Ранее сообщалось, что грядущее лето на Алтае может стать самым экстремальным за полтора века.
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