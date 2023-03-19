До +5 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 марта

При этом ожидается дождь и мокрый снег

19 марта 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 19 марта температура воздуха составит от 0 до +5 градусов с похолоданием в течение дня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

В Барнауле термометры покажут от 0 до +2 градусов, а к вечеру опустятся до -3.

На большей части территории края при этом ожидаются мокрый снег и дождь с переходом в снег. Местами будут гололёдные явления, а в западных районах во второй половине дня возможна метель. На дорогах будет очень скользко.

Ветер подует северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.