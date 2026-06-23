Жителей 46 ветхих домов расселят в Барнауле

Процедура коснется микрорайона Поток

23 июня 2026, 18:17, ИА Амител

Район Потока в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле расселят жителей 46 домов, сообщает пресс-служба мэрии города. Эту процедуру обсудили на совещании, которое провел замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Участниками встречи стали руководители профильных комитетов, представители районных администраций, компания "СЗ "Поток". С докладом выступила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Селищева.

На сегодняшний день в городе остается 130 многоквартирных домов, которые признали аварийными после 1 января 2017 года. В них сейчас живут порядка 3,3 тысячи человек, доложила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Селищева.

Поэтому процедуры по расселению барнаульцев проводят по региональной и муниципальной программам "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Алтайского края" и "Барнаул — комфортный город".

«На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2026 году предусмотрено финансирование в объеме 1,325 млрд рублей, в том числе средства Фонда развития территорий — 117,6 млн рублей, средства краевого бюджета — 289,1 млн рублей, средства городского бюджета — 917,9 млн рублей», — отметила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Сколько людей уже переселили?

В настоящее время расселили 417 человек из 216 помещений площадью 7,8 тысячи квадратных метров.

Финансирование региональной программы предусматривает расселение 172 барнаульцев из 99 частных жилых помещений согласно судебным решениям.

Жителей каких домов планируют расселить?

Как отметили в пресс-службе, администрация Барнаула заключила договор о комплексном развитии территории (КРТ) микрорайона Поток с компанией "СЗ "Поток" 23 декабря прошлого года.

Застройщику предстоит расселить и снести 30 аварийных многоквартирных домов и еще 16, которые имеют высокую степень технической изношенности.

«Важным направлением повышения эффективности программы становится привлечение внебюджетных источников. Такой подход позволит перераспределить высвобождаемые бюджетные средства на расселение других проблемных объектов и заметно ускорить темпы сокращения аварийного фонда в городе», — подчеркнула во время совещания Анастасия Селищева.

В завершение совещания Сергей Татьянин поручил комитету жилищно-коммунального хозяйства держать вопрос переселения граждан из аварийного жилья на постоянном контроле и принимать меры для улучшения жилищных условий барнаульцев.

Ранее стало известно, что жители многоквартирного дома на улице Тимуровской, 37, в Барнауле смогут вернуться в свои квартиры. Межведомственная комиссия пришла к выводу, что после завершения аварийно-восстановительных работ здание больше не имеет признаков аварийности и не подлежит сносу.