Жителей 46 ветхих домов расселят в Барнауле
Процедура коснется микрорайона Поток
23 июня 2026, 18:17, ИА Амител
В Барнауле расселят жителей 46 домов, сообщает пресс-служба мэрии города. Эту процедуру обсудили на совещании, которое провел замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.
Участниками встречи стали руководители профильных комитетов, представители районных администраций, компания "СЗ "Поток". С докладом выступила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Селищева.
На сегодняшний день в городе остается 130 многоквартирных домов, которые признали аварийными после 1 января 2017 года. В них сейчас живут порядка 3,3 тысячи человек, доложила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Селищева.
Поэтому процедуры по расселению барнаульцев проводят по региональной и муниципальной программам "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Алтайского края" и "Барнаул — комфортный город".
«На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2026 году предусмотрено финансирование в объеме 1,325 млрд рублей, в том числе средства Фонда развития территорий — 117,6 млн рублей, средства краевого бюджета — 289,1 млн рублей, средства городского бюджета — 917,9 млн рублей», — отметила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.
Сколько людей уже переселили?
В настоящее время расселили 417 человек из 216 помещений площадью 7,8 тысячи квадратных метров.
Финансирование региональной программы предусматривает расселение 172 барнаульцев из 99 частных жилых помещений согласно судебным решениям.
Жителей каких домов планируют расселить?
Как отметили в пресс-службе, администрация Барнаула заключила договор о комплексном развитии территории (КРТ) микрорайона Поток с компанией "СЗ "Поток" 23 декабря прошлого года.
Застройщику предстоит расселить и снести 30 аварийных многоквартирных домов и еще 16, которые имеют высокую степень технической изношенности.
«Важным направлением повышения эффективности программы становится привлечение внебюджетных источников. Такой подход позволит перераспределить высвобождаемые бюджетные средства на расселение других проблемных объектов и заметно ускорить темпы сокращения аварийного фонда в городе», — подчеркнула во время совещания Анастасия Селищева.
В завершение совещания Сергей Татьянин поручил комитету жилищно-коммунального хозяйства держать вопрос переселения граждан из аварийного жилья на постоянном контроле и принимать меры для улучшения жилищных условий барнаульцев.
Ранее стало известно, что жители многоквартирного дома на улице Тимуровской, 37, в Барнауле смогут вернуться в свои квартиры. Межведомственная комиссия пришла к выводу, что после завершения аварийно-восстановительных работ здание больше не имеет признаков аварийности и не подлежит сносу.
18:52:56 23-06-2026
Сегодня сняли, а завтра он развалится. После завтра на шишку, шишку которая сняла аварийность.
19:07:43 23-06-2026
Следствиный комитет разберется за снятие аварийности.
19:26:25 23-06-2026
На каком основании замазанные наспех стены в подъезде снимают аварийность несущих конструкций?
19:39:12 23-06-2026
Везде бы так аварийность снимали бы, заштукатурили стены на половину, и опля аварийности и нет😜🤦🏻♂️
20:09:17 23-06-2026
Простая арифметика: делим выделенную сумму на количество человек под расселение (3300), получаем 401 393 руб. на человека. В что это за жилье, в которое расселят, скажем, семью из двух пенсионеров, которое стоит 803 000 руб.?
20:28:41 23-06-2026
После этих работ еще хуже стало. На каком основании сняли статус аварийности?
08:36:28 24-06-2026
Дайте пояснение на основании какого закона вы поступаете так с гражданами РФ?
13:12:53 24-06-2026
Владимир Владимирович (08:36:28 24-06-2026) Дайте пояснение на основании какого закона вы поступаете так... На основании того, что граждане РФ согласны
09:09:26 24-06-2026
Пусть сами себе квартиры покупают, почему снова из бюджета деньги берут?
11:40:01 24-06-2026
А мы боремся за снятие аварийности с нашего дома. Износ 37%, смехотворно мал для домов в возрасте. Но место хорошее, мешаем застройщику, пока не можем отстоять дом, проигрываем суды, все судьи боятся отменить решение администрации. 21 собственник из 24 против сноса. Двое из трех других никогда ч доме не жили, одним квартира досталась по наследству, им бы лишь бы компенсацию получить, другая (пенсионерка-инвалид) купила квартиру когда дом уже был питзнан аварийным, ни дня не жила, но ходит везде жалуется что боится в дом заходить, вот-вот рухнет. Никто из жильцов ее не знает и не видел. Вот такие нынче методы расчистки хороших мест для своих застройщиков.
13:15:24 24-06-2026
Гость (11:40:01 24-06-2026) А мы боремся за снятие аварийности с нашего дома. Износ 37%,... Надо свою экспертизу по аварийности заказывать
15:00:50 24-06-2026
Гость (13:15:24 24-06-2026) Надо свою экспертизу по аварийности заказывать... 2 раза заказывали. Судьи не принимают во внимание. Пробуем добиться экспертизы от государства.