Как превратить хобби в работу мечты, или Почему не стоит забирать смартфон у ребёнка

Практически у каждого школьника есть смартфон, но ещё до школы они учатся взаимодействовать с компьютерами и планшетами — во время игр и других развлечений. Но если ваш ребёнок «залипает» в телефон 24 часа в сутки, не спешите его ругать: возможно, у вас растёт гений, а цифровые технологии станут важной частью его жизни. Стоит только подтолкнуть в правильном направлении.

Чтобы время, которое ребёнок провёл за ноутбуком или смартфоном, не пропало даром, его можно отдать на курсы IT. Компьютерная академия «Топ» как раз открыла набор на детскую программу компьютерного образования. Она называется «Малая компьютерная академия».

В юном возрасте человек гораздо быстрее осваивает всё новое, поэтому семь лет — самое время, чтобы начать учиться созданию сайтов, основам программирования, разработке игр, робототехнике или любому другому направлению.



Учителя компьютерной академии уже на ранних этапах помогают понять ребёнку, какое занятие ему подходит и больше других раскроет его потенциал в будущем. Он любит рисовать и учится в художественной школе? Стоит попробовать дизайн и 3D-моделирование. Нравится решать сложные уравнения и логические задачки? Программирование отлично подойдёт.

Как показывает практика, благодаря «Малой компьютерной академии» ребёнок всё меньше уделяет времени компьютерным играм, но всё больше — обучению, потому что это действительно интересно. А родители отмечают, что полученные знания прямым образом сказываются на успеваемости их детей: они начинают лучше учиться.

Это неудивительно. Главная задача академии — раскрыть потенциал каждого ученика и не только дать ему определённый опыт, но и научить применять его в реальной жизни. За это отвечают преподаватели-практики, которые не первый год работают с детьми.

В ближайшую субботу, 9 апреля, в академии пройдёт бесплатный пробный урок для детей от 7 до 14 лет по разработке игр.

В программе:

основные секреты программирования компьютерных игр;

технологии, которые нужно освоить, чтобы разработать свою игру;

создание собственной компьютерной игры.

Дети узнают, что компьютер — это не только развлечения, а ещё источник знаний и инструмент для творчества. Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия ТОР

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Телефон: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7 906-966-5347