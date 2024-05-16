Два участка дорог перекроют в Барнауле 18 мая из-за "Ночи музеев"

Ограничения продлятся с 19:00 до 02:00

16 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1287234

Из-за проведения акции "Ночь музеев" в Барнауле 18 мая перекроют два участка улиц. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Ограничения введут на улице Ползунова от Социалистического до Красноармейского, а также на улице Льва Толстого от Ленина до Максима Горького. Движение будет перекрыто с 19:00 до 02:00 часов ночи 19 мая.

Общественный транспорт будет ходить по следующим маршрутам:



При движении на конечную "Площадь Спартака" по маршруту № 73р: Красноармейский – разворот на улицу Ползунова – Красноармейский – площадь Спартака; обратно – без изменений.

При движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2" по маршруту № 57: Красноармейский – разворот на улицу Ползунова – Красноармейский – Пушкина – Социалистический – Ползунова – Ленина, далее – по маршруту; обратно: Социалистический – Пушкина – Красноармейский, далее – по маршруту.

При движении на конечную ЛДП "Спартак-2" по маршруту № 60: Красноармейский – разворот на улицу Ползунова – Красноармейский – Пушкина – Социалистический – ЛДП "Спартак-2"; обратно: Социалистический – Пушкина – Красноармейский, далее – по маршруту.

При движении на площадь им. В. Н. Баварина по маршруту № 47: Красноармейский – разворот на улицу Ползунова – Красноармейский – Пушкина – Социалистический – Ползунова – Ленина, далее – по маршруту; обратно – без изменений.

При движении на конечный остановочный пункт "Мебельная фабрика" по маршрутам № 109, 109оп: Красноармейский – Пушкина – Социалистический – Ползунова – Ленина, далее – по маршрутам; обратно: Ленина – Пушкина – Красноармейский – разворот на улицу Гоголя – Красноармейский, далее – по маршрутам.