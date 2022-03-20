Болгария решила отказаться от российского газа

Власти Болгарии решили отказаться от закупки российского газа, пишет РИА Новости. Об этом заявил глава Минфина страны Асен Василев.

Болгария, по словам Василева, будет получать газ у альтернативных поставщиков, в числе которых Катар и Алжир. Правительство также планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует сырье в Болгарию.

Ранее европейские страны уже говорили от планах избавиться от российского газа. Сделать это в Европе планируют постепенно, однако некоторые страны отказываются от ресурса уже сейчас.