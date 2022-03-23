Власти США рассмотрят возможность блокировки золотого резерва России

Группа американских сенаторов и министр финансов США обсудят проект вторичных санкций в отношении России. Он предусматривает блокировку золотого резерва России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что американские законотворцы совместно с министерством уже некоторое время работают над рядом изменений в законопроект. Некоторые сенаторы допускают, что верхняя палата Конгресса может принять инициативу уже на этой неделе.

Полномочия на введение санкций в отношении России имеет президент США Джо Байден, который может сделать это без участия законодателей.

Речь может идти о блокировке 132 млрд долларов золотовалютных резервов России.