Майское настроение. Фоторепортаж с отчёта губернатора Виктора Томенко

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 апреля Виктор Томенко выступил с отчётом о работе правительства региона за 2021 год. Доклад состоялся в ходе восьмой сессии краевого парламента. Это первый губернаторский отчёт для нового созыва Законодательного Собрания, тогда как сам Томенко «сдаёт экзамен» перед депутатами уже четвёртый год. Парламентарии около полутора часов слушали главу региона, после чего своё мнение высказали лидеры всех пяти фракций АКЗС. Как прошёл ежегодный отчёт губернатора — смотрите в фоторепортаже amic.ru.