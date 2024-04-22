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Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой псевдоним

При этом ранее Фадеев заявил, что обновляет проект "Глюкоза"

22 апреля 2024, 09:14, ИА Амител

Наталья Ионова / Фото: vk.com/glukozamusic
Наталья Ионова / Фото: vk.com/glukozamusic

Российская певица Наталья Ионова отказалась отдавать свой псевдоним Глюк'oZa продюсеру Максиму Фадееву. Об этом сообщает Mash.

В райдерах она стала указывать только одно правильное написание своего псевдонима, а Фадеев объявил о том, что он собирается возобновить проект "Глюкоза" с другой артисткой. Он сказал, что Ионова дискредитирует сценический псевдоним своими неоднозначными высказываниями и недавним клипом, где она была слишком откровенной.

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музыка

Комментарии 3

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Гость

09:29:34 22-04-2024

Фадеев сам же ее вытянул на эротику, теперь заднюю дал.

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Гость

10:07:57 22-04-2024


На
эротику её вытянула нужда.Она развелась со свои хахалем,продала коттедж в Испании и вернулась на Родину.

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Гость

10:18:11 22-04-2024

Гость (10:07:57 22-04-2024) На эротику её вытянула нужда.Она развелась со свои х... Режиссер клипов Фадеев - это о чем- то вам говорит? И по времени с 2010 года. До этого пела почти детские песенки.

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