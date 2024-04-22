Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой псевдоним

При этом ранее Фадеев заявил, что обновляет проект "Глюкоза"

22 апреля 2024, 09:14, ИА Амител

Наталья Ионова / Фото: vk.com/glukozamusic

Российская певица Наталья Ионова отказалась отдавать свой псевдоним Глюк'oZa продюсеру Максиму Фадееву. Об этом сообщает Mash.

В райдерах она стала указывать только одно правильное написание своего псевдонима, а Фадеев объявил о том, что он собирается возобновить проект "Глюкоза" с другой артисткой. Он сказал, что Ионова дискредитирует сценический псевдоним своими неоднозначными высказываниями и недавним клипом, где она была слишком откровенной.

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