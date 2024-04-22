Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой псевдоним
При этом ранее Фадеев заявил, что обновляет проект "Глюкоза"
22 апреля 2024, 09:14, ИА Амител
Наталья Ионова / Фото: vk.com/glukozamusic
Российская певица Наталья Ионова отказалась отдавать свой псевдоним Глюк'oZa продюсеру Максиму Фадееву. Об этом сообщает Mash.
В райдерах она стала указывать только одно правильное написание своего псевдонима, а Фадеев объявил о том, что он собирается возобновить проект "Глюкоза" с другой артисткой. Он сказал, что Ионова дискредитирует сценический псевдоним своими неоднозначными высказываниями и недавним клипом, где она была слишком откровенной.
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Фадеев сам же ее вытянул на эротику, теперь заднюю дал.
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На
эротику её вытянула нужда.Она развелась со свои хахалем,продала коттедж в Испании и вернулась на Родину.
10:18:11 22-04-2024
Гость (10:07:57 22-04-2024) На эротику её вытянула нужда.Она развелась со свои х... Режиссер клипов Фадеев - это о чем- то вам говорит? И по времени с 2010 года. До этого пела почти детские песенки.