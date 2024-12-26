Конкурс костюмов и подарки. В ТРЦ "Арена" пройдет ежегодный утренник для всей семьи

Участвовать могут все желающие

26 декабря 2024, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJokbzQ

Дед Мороз и Снегурочка / Фото: ТРЦ "Арена"

В преддверии самого волшебного праздника года ТРЦ "Арена" приглашает барнаульцев окунуться в атмосферу настоящей новогодней сказки. Еще в прошлом году там решили ввести новую новогоднюю традицию – в один из последних выходных декабря собираться возле центральной елки на сказочную шоу-программу. Мероприятие пройдет в формате всеми любимых костюмированных утренников, которые согревают душу воспоминаниями из детства.

Уже в эту субботу, 28 декабря 2024 года, с 12:00 до 13:00 зайчики, снежинки, принцессы и супергерои отправятся в новогоднее приключение по вселенной "Алисы в стране чудес". Гостей ждут любимые герои, праздничные забавы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки, а также самый настоящий конкурс костюмов.

Команда организаторов выберет самые запоминающиеся наряды и наградит героев памятными подарками.

Подробности в группе ВК ТРЦ "Арена".

Баннер мероприятия предоставлен ТРЦ "Арена"

Возрастное ограничение 0+

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