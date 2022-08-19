В Минздраве рассказали, где можно привиться от гриппа в Алтайском крае
Пока вакцина есть в 39 медорганизациях региона, но в дальнейшем их станет больше
19 августа 2022, 10:40, Никита Черников
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Алтайском крае 16 августа. В региональном Минздраве рассказали, где уже можно поставить вакцину.
«На 17 августа поставить прививку против гриппа можно в 39 медицинских организациях Алтайского края, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Рубцовске, Немецком, Косихинском, Романовском, Смоленском и других районах», — перечислили в ведомстве.
Также добавили, что прививочная кампания против гриппа в остальных медорганизациях начнётся после получения вакцины.
В середине августа в Минздраве сообщили, что в регион поступила первая партия вакцины от гриппа «Совигрипп» — она предназначена для взрослых.
«Поставка вакцины для детского населения ожидается на следующей неделе, после её получения начнётся прививочная кампания по иммунизации против гриппа детей», — подчеркнули в министерстве.
Привиться от гриппа можно бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или педиатру, напоминают в ведомстве.
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