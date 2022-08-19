В Минздраве рассказали, где можно привиться от гриппа в Алтайском крае

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Алтайском крае 16 августа. В региональном Минздраве рассказали, где уже можно поставить вакцину.

«На 17 августа поставить прививку против гриппа можно в 39 медицинских организациях Алтайского края, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Рубцовске, Немецком, Косихинском, Романовском, Смоленском и других районах», — перечислили в ведомстве.

Также добавили, что прививочная кампания против гриппа в остальных медорганизациях начнётся после получения вакцины.

В середине августа в Минздраве сообщили, что в регион поступила первая партия вакцины от гриппа «Совигрипп» — она предназначена для взрослых.

«Поставка вакцины для детского населения ожидается на следующей неделе, после её получения начнётся прививочная кампания по иммунизации против гриппа детей», — подчеркнули в министерстве.

Привиться от гриппа можно бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или педиатру, напоминают в ведомстве.