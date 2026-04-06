В Барнауле сообщили о возгорании в корпусе АлтГУ — людей эвакуировали

06 апреля 2026, 11:39, ИА Амител

АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Очевидцы сообщили о возгорании в корпусе "С" Алтайского государственного университета, расположенном на проспекте Социалистическом, 68, в Барнауле.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся в здании люди были своевременно эвакуированы, сообщает "Алтапресс".

Известно, что в этом корпусе размещаются Юридический институт и экономический факультет МИЭМИС. Пока информация о самом возгорании официально не подтверждена — достоверно известно лишь то, что спасатели выехали на вызов. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

Стоит напомнить, что в истории Алтайского госуниверситета уже был крупный пожар: он произошел 26 июля 2006 года в химическом корпусе на проспекте Ленина, 61.

Тогда огонь распространился на третий и четвертый этажи, а также охватил крышу здания — общая площадь возгорания достигла около 1200 квадратных метров.

Этому пожару присвоили четвертую (высшую) категорию сложности. Для его ликвидации привлекали 87 сотрудников экстренных служб и 20 единиц спецтехники, а движение в районе происшествия временно перекрывали сотрудники ГИБДД.

Установленная причина инцидента — нарушение правил противопожарной безопасности при проведении сварочных работ. Предварительный материальный ущерб оценили в 118 тысяч рублей.