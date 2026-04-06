Оформить лист нетрудоспособности можно, например, в случае прохождения медицинских процедур

06 апреля 2026, 11:33, ИА Амител

Больничный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский в беседе с РИА Новости разъяснил, что россияне вправе оформить больничный лист не только при заболевании, но и в ряде других предусмотренных законом случаев.

Эксперт сообщил, что листок нетрудоспособности можно получить, в частности, для ухода за больным членом семьи, а также при карантине — как в отношении самого застрахованного лица, так и в ситуации, когда на карантин закрыт детский сад, который посещает его ребенок в возрасте до семи лет.

Кроме того, по словам Саевского, оформить больничный без наличия заболевания допускается и в случае прохождения медицинских процедур, способных временно ограничить работоспособность человека.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России может измениться порядок начисления больничных и декретных выплат.