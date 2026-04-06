Потом придет потепление, а потом опять — похолодание: вот такой вот апрель в этом году

06 апреля 2026, 11:34, ИА Амител

Снег идет в Барнауле / Фото: amic.ru

После жарких выходных, 4 и 5 апреля, в Алтайском крае было около +20 градусов — в регион придет очередное похолодание, которое продлится несколько дней. В ночное время суток ожидаются минусовые температуры, а днем будет небольшой плюс. Также прогнозируется снег. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Включительно до среды, 8 апреля, в крае будет тепло — до +15 градусов. Уже в четверг температура резко упадет до +6 градусов. А в пятницу, 10 апреля, придет похолодание, которое продлится четыре-пять дней.

Так, 10 апреля ожидается +2 градуса днем, дождь и снег, а ночью прогнозируется -4 градуса. В субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля, будет +3...+6 градусов. В понедельник, 13 апреля, погода начнет, так сказать, выправляться.

Потепление в край придет 17 апреля — ожидается до +21 градуса. Впрочем, качели с похолоданиями продолжатся: потом опять прогнозируется снег и падение температур. Вот такой апрель в этом году.

Gismeteo

Этот прогноз совпадает с предыдущим с незначительными отличиями. К примеру, похолодание будет, минусовые температуры тоже будут, но снег 10 апреля не ожидается.

Однако снег с дождем будет идти три дня подряд — с 13 по 15 апреля. Высоких температур до конца апреля не предвидится: ожидается около +10 градусов.