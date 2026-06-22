Набирает высоту. В центре Барнаула продолжают строительство "Сахаров Парка"

В июне работы идут на фасадах, инженерных сетях, кровле и в паркинге

22 июня 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8WGWV

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: Максим Кравченко

В центре Барнаула продолжают строить премиальные резиденции "Сахаров Парк". Работы идут по графику. Комплекс включает три 16-этажные Башни, которые соединяют трехэтажные Секции. Проект объединяет жилые резиденции, подземный паркинг, коммерческие помещения, а также рекреационные зоны для прогулок и отдыха.

Что делают в Башнях?

Во второй Башне строители продолжают облицовывать фасад керамическим кирпичом и монтируют светопрозрачные конструкции. Одновременно на объекте идут работы по основным инженерным системам. Строители занимаются вентиляцией, отоплением, водоснабжением, пожаротушением и электроснабжением. Также уже приступили к гидроизоляции кровли. Этот этап помогает подготовить здание к дальнейшим внутренним и отделочным работам.

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: Максим Кравченко

В Башне № 3 продолжают формировать фасады и возводят кирпичные стены. Кроме того, здесь начали монтаж внутренних систем вентиляции и теплоснабжения. Эти работы станут основой для комфортной среды в будущих резиденциях.

Как возводят Секции?

В Секции № 1 строители выполняют монолитные работы технического этажа. В Секции № 2 уже начали возводить наружные и внутренние стены, а также перегородки. В третьей Секции монолитные работы вышли на завершающий этап.

Отдельное направление — подземный паркинг. Там продолжают бетонные работы, гидроизоляцию и утепление наружных стен.

Подробнее ознакомиться с проектом можно в центре продаж.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

График работы: пн-пт — 09:00–18:00; сб-вс — по предварительной договоренности

Адрес: Социалистический пр., 109

Тел.: +7 (3852) 570-777

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ИП Андреева Е. А

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