В перечень вошли позиции с высоким содержанием трансжиров, насыщенных жиров, соли и сахара

23 июля 2026, 22:45, ИА Амител

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Главный врач клиники доктора Урасовой, терапевт Ульяна Урасова, в интервью "Ленте.ру" рассказала о продуктах, которые могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Она отметила, что трансжиры, которые содержатся в маргарине, промышленной выпечке, фастфуде и закусках, представляют особую опасность.

«Трансжиры повышают уровень так называемого плохого холестерина и одновременно снижают концентрацию хорошего, что создает опасный дисбаланс и способствует развитию атеросклероза. Не менее вредным считается избыточное потребление сахара и сладостей», — сказала Урасова.

Она пояснила, что сладости вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови. Это может привести к ожирению, диабету второго типа и увеличению нагрузки на сердце.

Урасова обратила внимание и на избыточное употребление соли.

«Соль, точнее, высокое содержание натрия в рационе, провоцирует задержку жидкости и повышение артериального давления, что является одним из главных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила специалист.

Врач заявила, что обработанное мясо, такое как колбасы, сосиски и ветчина, содержит много соли, насыщенных жиров и консервантов. Это может негативно сказаться на состоянии сосудов и сердца.

«Жирные молочные продукты, хотя и являются источником кальция, также содержат много насыщенных жиров, поэтому их употребление лучше ограничить. Фастфуд, который сочетает в себе жиры, соль и сахар, способствует набору веса, повышению уровня холестерина и ухудшению обмена веществ», — сообщила эксперт.

Наконец, Урасова указала на белый хлеб и продукты из муки высшего сорта. Они имеют высокий гликемический индекс, что может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.