Двухэтажный магазин построят на затапливаемой территории в Барнауле
Владелец дома на трёх хозяев решил снести свою часть и возвести на её месте новое здание
Двухэтажный магазин появится в Затоне на улице Водников, 1а/1. Как отмечает «Толк», эта территория часто оказывается затопленной.
Сейчас на участке стоит дом на трёх хозяев. Собственник одной из частей решил разрушить строение, принадлежащее ему, а после возвести на этом месте двухэтажное здание.
Согласно проекту, на первом этаже магазина будет расположен коридор и складское помещение, а на втором — торговый зал, холл и кабинет.
Участок площадью 295 квадратных метров планируют озеленить и адаптировать для маломобильных групп населения. Также здесь будет предусмотрено одно машино-место.
Здание построят из кирпича, цокольную часть — из бетонного камня, а декор сделают из металлических панелей.
Отмечается, что материалы подбирали с учётом повышенной влажности территории.