Двухэтажный магазин построят на затапливаемой территории в Барнауле

Двухэтажный магазин появится в Затоне на улице Водников, 1а/1. Как отмечает «Толк», эта территория часто оказывается затопленной.

Сейчас на участке стоит дом на трёх хозяев. Собственник одной из частей решил разрушить строение, принадлежащее ему, а после возвести на этом месте двухэтажное здание.

Согласно проекту, на первом этаже магазина будет расположен коридор и складское помещение, а на втором — торговый зал, холл и кабинет.

Участок площадью 295 квадратных метров планируют озеленить и адаптировать для маломобильных групп населения. Также здесь будет предусмотрено одно машино-место.

Здание построят из кирпича, цокольную часть — из бетонного камня, а декор сделают из металлических панелей.

Отмечается, что материалы подбирали с учётом повышенной влажности территории.