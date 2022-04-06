В Барнауле хотят отремонтировать «брошенный» бизнес-центр, принадлежащий экс-мэру Савинцеву

Офисный центр на ул. Пролетарской, 89 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле планируют отремонтировать заброшенный офисный центр на ул. Пролетарской, 89. Он принадлежал бывшему мэру города Игорю Савинцеву, но затем перешёл в региональную собственность. Несколько лет здание простояло заброшенным, а сейчас власти намерены переделать его под административный объект.

Восстановить «руины»

В конце марта 2022 года администрация края (в лице Единого стройзаказчика) объявила конкурс по поиску компании, которая выполнит проект реконструкции здания на ул. Пролетарской. Сейчас оно находится в полуразрушенном состоянии: стены расписаны граффити, окна и двери выбиты, а проёмы заколочены (правда, пробраться внутрь может каждый), практически не осталось радиаторов отопления.

Победитель торгов при подготовке документации обязан провести большой комплекс работ. Так, эксперты должны обследовать строительные конструкции и инженерные системы, определить их состояние, выполнить инженерные изыскания и другие работы.

Новости

Недвижимость С глаз долой. Заброшенные и забытые уголки Барнаула, которые портят облик города

Согласно заданию на проектирование, при реконструкции здания у фасадов заменят наружную отделку, сделают шатровую крышу и обустроят кабинетную систему. Для этого при реконструкции строители установят перегородки со звукоизоляцией. Кроме того, будут заменены окна, установлены двери, восстановлены ограждения лестничных маршей.

Внутри здания, согласно техзаданию, необходимо предусмотреть кабинетную систему. В каждом кабинете появятся стеклообои в светлых (пастельных) тонах под покраску. Большой объём работ предстоит выполнить подрядчику по восстановлению инженерных систем: необходимо будет практически заново смонтировать и установить отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электроосвещение, пожарную сигнализацию и другое.

Также архитекторы при разработке проекта должны предусмотреть благоустройство территории, стоянку для автомобилей.

Каким будет внешний вид здания — пока неизвестно: проектировщики должны будут предложить несколько вариантов, но окончательный выберет заказчик.

Неизвестно и назначение обновлённого объекта. Ранее СМИ сообщали, что в бывший «офисник» переедет несколько краевых ведомств. Однако пока подтверждения этой информации нет.

Здание с историей

Трёхэтажное здание площадью 1,5 тыс. квадратных метров построено в 2014 году. В нём предполагали разместить бизнес-центр. Правда, двери для предпринимателей так и не распахнулись.

Новости

Недвижимость Бизнес-центр из дела Савинцева передали в собственность Алтайского края

Здание оказалось фигурантом в уголовном деле бывшего градоначальника Игоря Савинцева. Ещё будучи мэром Барнаула, он выделил участок для строительства «офисника» фирме «Технология» с нарушением закона — без аукциона. Город потребовал вернуть землю, а здание снести. Решение суда о демонтаже вступило в силу ещё в марте 2018 года. С тех пор фирма «Технология» не только не ликвидировала объект, но и перестала платить аренду за землю.

Дело между мэрией и «Технологией» тянулось несколько лет и лишь в марте 2021 года краевой Арбитражный суд решил: земельный участок будет возращён в краевую собственность, однако регион должен заплатить «Технологии» 22,3 млн рублей как возмещение расходов на строительство бизнес-центра.