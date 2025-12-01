Нутрициолог рассказала, как не набрать лишний вес за новогоднюю ночь

Эксперт предлагает стратегию "экономии калорий" в дни перед Новым годом, интервальное голодание в сам день застолья и легкие тренировки

01 декабря 2025, 23:15, ИА Амител

Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Страх набрать лишние килограммы за новогоднюю ночь знаком многим. Чтобы отдых прошел без тревоги о весе, специалист по питанию Мария Терешихина рекомендует начать подготовку заранее, используя принцип "экономии калорий" и другие физиологически обоснованные приемы, пишет karelinform.ru.

Стратегия "экономии калорий"

Если до праздника остается несколько дней, можно плавно снизить ежедневную калорийность рациона на 150–400 ккал. Это создаст "запас" для праздничного ужина.

«Например, если ваша норма для похудения – 1500 ккал, а в субботу вас ждет застолье на 3000, "перерасход" составит около 1500 ккал. Разделите их на пять дней: ешьте по 1200 ккал», – советует эксперт.

Осознанное питание в праздник

В день торжества можно использовать метод интервального голодания – начать есть непосредственно на празднике или заранее перекусить белком и овощами. Это поможет лучше контролировать аппетит и избежать переедания.

Легкая активность для ускорения метаболизма

Короткие интенсивные тренировки за один-два дня до праздника помогают истощить запасы гликогена, чтобы поступающие углеводы шли в мышцы, а не в жир. Подойдут кардио-, силовые упражнения или даже обычная ходьба.

Главное – без фанатизма

«Расслабьтесь и получайте удовольствие. Один день ничего не решает, если не уходить в недельный зажор», – напоминает нутрициолог.

Чтобы набрать 1 кг жира, нужно съесть около 10 тысяч лишних калорий, что за один вечер практически невозможно.

Сочетание разумной подготовки, осознанного питания и умеренной активности позволит встретить Новый год легко и уверенно, без лишних переживаний о весе.