Нутрициолог назвала идеальный перекус для ребенка
Алла Порхун рассказала, как приучить детей к здоровой еде
26 июля 2025, 14:30, ИА Амител
Идеальный перекус для ребенка – это сочетание клетчатки, белка и полезных жиров, сообщила РИА Новости нутрициолог, замруководителя Ассоциации профессионалов социального питания Алла Порхун.
По ее словам, фрукты и овощи (клетчатка), творог и хумус (белок), а также авокадо и орехи (жиры) помогут надолго утолить голод и обеспечить ребенка нужной энергией. Такой перекус сбалансирован по БЖУ и не провоцирует резких скачков сахара в крови.
«Сладкая булочка вызовет резкий скачок уровня сахара в крови, за которым последует столь же резкий спад. Но если добавить к ней горсть орехов или ложку арахисовой пасты без сахара, баланс изменится: белки и жиры замедлят усвоение углеводов, и ребенок дольше будет чувствовать сытость», – объяснила нутрициолог.
Чтобы ребенок привык к здоровым перекусам, важно не запрещать сладости, а окружить его полезной и вкусной едой, считает врач: «Если с ранних лет в доме нет запасов конфет и печенья, а на столе всегда лежат фрукты и орехи, ребенок интуитивно потянется к ним», – отметила специалист.
В качестве полезных альтернатив эксперт рекомендует домашние энергетические шарики из фиников и какао, а также замороженный йогурт с ягодами в формочках для льда.
