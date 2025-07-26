Нутрициолог назвала идеальный перекус для ребенка

Алла Порхун рассказала, как приучить детей к здоровой еде

26 июля 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Libby Penner / unsplash.com

Идеальный перекус для ребенка – это сочетание клетчатки, белка и полезных жиров, сообщила РИА Новости нутрициолог, замруководителя Ассоциации профессионалов социального питания Алла Порхун.

По ее словам, фрукты и овощи (клетчатка), творог и хумус (белок), а также авокадо и орехи (жиры) помогут надолго утолить голод и обеспечить ребенка нужной энергией. Такой перекус сбалансирован по БЖУ и не провоцирует резких скачков сахара в крови.

«Сладкая булочка вызовет резкий скачок уровня сахара в крови, за которым последует столь же резкий спад. Но если добавить к ней горсть орехов или ложку арахисовой пасты без сахара, баланс изменится: белки и жиры замедлят усвоение углеводов, и ребенок дольше будет чувствовать сытость», – объяснила нутрициолог.

Чтобы ребенок привык к здоровым перекусам, важно не запрещать сладости, а окружить его полезной и вкусной едой, считает врач: «Если с ранних лет в доме нет запасов конфет и печенья, а на столе всегда лежат фрукты и орехи, ребенок интуитивно потянется к ним», – отметила специалист.

В качестве полезных альтернатив эксперт рекомендует домашние энергетические шарики из фиников и какао, а также замороженный йогурт с ягодами в формочках для льда.