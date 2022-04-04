До +23 градусов потеплеет в Алтайском крае в ближайшие дни

Сильное потепление ждёт жителей Алтайского края в ближайшие три дня, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 5, 6 и 7 апреля дневная температура составит от +5 до +18 градусов, а местами по югу и юго-востоку ожидается до +15...+23 градусов. Температура ночью будет колебаться от -1...+2 до 7-8 градусов тепла.

В целом по региону преимущественно без осадков, однако утром 5 апреля ожидается гололедица и туман, а днём 6 апреля в западных районах прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер западных направлений, 3-12 метров в секунду, местами порывы до 14-18 метров в секунду.