«Единая Россия» на Алтае собрала более 2,5 миллионов рублей для помощи ДНР и ЛНР

Депутаты от «Единой России», крупные предприятия Алтайского края, бизнесмены, представители фермерских хозяйств и жители региона приняли участие в сборе средств в помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, который объявила «Единая Россия». На специальный счёт за февраль и март 2022 года поступило более 2,5 миллиона рублей.

Напомним, в конце февраля алтайское отделение «Единой России» объявило сбор средств в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Деньги можно было перечислить на специальный счёт Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Как рассказали в региональном отделении партии, почти за месяц на счёт поступило 2 597 428 рублей. Из них более 1,4 миллиона направили юридические лица, более 760 тысяч — фермеры и предприниматели региона. Ещё часть средств — это пожертвования от жителей края. Так, крупную сумму перечислил в фонд 92-летний ветеран труда, труженик тыла из Славгорода Иван Люлько.

Собранные средства будут направлены в помощь беженцам из ЛНР и ДНР.

«Когда мы объявили акцию по сбору средств, то сразу получили отклик от наших депутатов, сторонников. Свой вклад внесли крупные предприятия края, представители бизнеса. Отмечу, что к акции присоединились и просто неравнодушные жители. Все собранные средства будут направлены на помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных республик», — прокомментировал заместитель председателя Алтайского Заксобрания, заместитель секретаря регионального отделения партии Денис Голобородько.

Он также добавил, что депутаты «Единой России» постоянно сотрудничают с органами социальной защиты по вопросам помощи беженцам из соседних республик и готовы оказывать необходимую помощь.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных республик. Депутаты собирают продукты питания, одежду, лекарства для беженцев из Донбасса, оказывают помощь и в региональной общественной приёмной партии. В крае продолжается сбор средств и гуманитарной помощи. В нём могут принять участие все желающие.

Реквизиты для сбора средств:



Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

ИНН: 2225056528

КПП: 222401001

Расчётный счёт: 40703.810.8.02000001064

БИК: 040173604

Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счёт: 30101.810.2.00000000604

Назначение платежа для юридических лиц: «Добровольное пожертвование на реализацию программ (проектов) помощи беженцам / вынужденным переселенцам. Без налога (НДС)»

Назначение платежа для физических лиц: «Добровольное пожертвование на программу помощи вынужденным переселенцам ФИО, дата рождения, серия номер паспорта, адрес регистрации, гражданство Без налога (НДС)»