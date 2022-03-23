Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний

Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолётов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил в ходе заседания Совета Федерации министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет РИА Новости.

«Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолётов иностранного производства. Если отдать им 500 самолётов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», — сказал Савельев.

Он отметил, что «основная проблема» сейчас стоит в том, что делать авиакомпаниям, которые решились оставить авиалайнеры.

«Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолёты», — отметил Савельев.