Минсоцзащиты Алтая ожидает роста безработицы в регионе из-за санкций

Министерство социальной защиты ожидает повышение уровня безработицы в Алтайском крае из-за экономического кризиса, связанного с западными санкциями. Об этом на итоговой коллегии 22 марта сообщила глава ведомства Наталья Оськина.

По словам Натальи Оськиной, сегодня особо важно оказать поддержку алтайским семьям. Так, например, за последние пять лет в регионе появились дополнительно 21 денежные выплаты. Однако в условиях нынешней экономической ситуации, отметила министр, нужно оказывать помощь населению региона. В частности, соцработники должны оказывать психологическую помощь пенсионерам, которые могут тревожиться из-за происходящего в мире.

«Нужно охватить вниманием все уязвимые категории граждан, гарантировать получение всех положенных мер социальной поддержки. Обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации получать помощь автоматически. Прошлый год был удачным. Нам казалось, что можем развиваться дальше. Будем считать это хорошим фундаментом. Мы — самая чувствительная отрасль. К нам приходят люди, когда им больно или страшно. Мы должны сделать всё, чтобы быть максимально корректными и чувствительными с такими людьми», — сказала Наталья Оськина.

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Также в ходе коллегии министр напомнила, что 2021 год был периодом серьёзного укрепления материально-технической базы сферы соцзащиты, подведомственных учреждений. Благодаря поддержке правительства края расходы на эти цели выросли в три раза. Это позволило повысить пожарную безопасность, энергоэффективность учреждений, приобрести современное медицинское, реабилитационное, технологическое оборудование, обновить парк автотранспорта.

«Мы сформулировали публичную декларацию наших задач на следующий год. Несмотря на разные социально-экономические трудности, чувствуем уверенность, что все гарантированные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объёме. Это отражено и в утверждённом краевом бюджете. В 2022 году объём финансирования по сравнению с прошлым годом вырос почти на 2 миллиарда рублей и составил 32,4 миллиарда рублей. На выплаты предусмотрено 26 миллиардов рублей», — заключила Оськина.