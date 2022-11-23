Мощный бренд. На Алтае продают «баню Путина», шоу, шубу и даже помидоры с его именем

Бюсты Владимира Путина продают на Алтае / Фото: avito.ru

В Алтайском крае на Avito жители региона выставляют множество товаров и даже услуги, в которых фигурирует имя Владимира Путина. Среди самых экзотических вариантов — баня, шуба, семена томатов и даже шоу с поздравлением ростовой фигуры.

Почём продаются бюсты Путина

Самым распространённым товаром с именем Владимира Путина на этом интернет-сервисе частных объявлений стали бюсты главы государства. Их предлагают пять вариантов. Цены варьируются от 900 рублей (18-сантиметровый пластиковый под покраску) до 10 тыс. (15 см, бронза).

О последнем в объявлении написано, что бюст весом в полкило отлит на Московском заводе холодного литья в 2003 году. «Один из самых удачных бюстов Владимира Путина, очень похож», — поясняет продавец.

Ещё один бронзовый бюст президента выставлен на 1 рубль дешевле. Автор объявления, у которого два таких бюста, описывает лот так: «Бюст президента В.В. Путина!!! Винтаж... Выполнены из бронзы, год выпуска 2003, что подтверждено клеймом завода».

Некий житель Заринска предлагает купить по 1000 рублей полутораметровый бюст Путина изготовленный способом 3D-печати. В этом же объявлении представлен и метровый бюст Сталина, сделанный таким же методом, но его цена ниже — 600 рублей.

А барнаулец продаёт серию пластиковых бюстов знаменитостей (Сталин, Путин, Ленин, Пётр I, Гагарин, Цой, Высоцкий, Суворов, Королёв — именно в такой последовательности). Каждый предлагает купить за тысячу.

Монета и книги о Путине

Монета «Путин-Трамп» / Фото: avito.ru

Интересный лот в виде подарочной монеты «Путин-Трамп» выставлен в алтайском секторе Avito за 999 рублей. Эту монету выпустили к встрече президентов РФ и США в Хельсинки, что произошла в июле 2018 года.

Также за 200 рублей можно купить книгу Ю. Борцова «Владимир Путин». Издание 2001 года, о лоте автор объявления пишет: «Книга целая, без каких-либо повреждений. Переплёт крепкий. Книга интересная и редкая».

Кроме того, в продаже на этом сервисе в Барнауле представлены два издания автора, внесённого недавно в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, — Михаила Зыгаря: «Вся кремлёвская рать» и «Империя должна умереть». Оба эти издания, рассказывающие о российском президенте, отдают за 1000 рублей оптом, а если брать их по одной, то первая стоит 500 рублей, а вторая — 700.

Шоу с ростовой фигурой «Путин»

Ростовая фигура из объявления / Фото: avito.ru

К экзотическим лотам с именем Владимира Путина в алтайском сегменте Avito можно отнести два объявления о шоу ростовых фигур, среди которых есть вариант, названный авторами объявлений «Путин». Оба объявления практически идентичны, но одно подано с адресом в Барнауле, а другое — в Новоалтайске.

Кроме этого, персонажи предлагают и ростовые фигуры других знаменитостей:

«Если у вас свадьба или другое важное мероприятие, гостей много и вы не знаете, как их увлечь, развлечь, развеселить, наши куклы-пародии „Филипп Киркоров“, „Стас Михайлов“, „Артур Пирожков“, „Николай Басков“, „Лобода“, „Егор Крид“, „Супер Жорик“, „Сергей Жуков“ („Руки Вверх!“), „Моргенштерн“, „Путин“ — к вашим услугам. Аниматор в костюме ростовой куклы прекрасно справится с этой задачей».

Услугу оценивают от тысячи рублей. Правда, внутри есть разные градации: поздравление с музыкальным сопровождением фото и видео — 2 тыс., шоу от звезды — 3 тыс., шуточный стриптиз с шоу — 3,5 тыс., музыкальная пауза длительностью 30 минут — 3 тыс. рублей. Две куклы предлагают за 5 тыс., а три — за 7 тыс. рублей.

Отметим, в обоих объявлениях нет фото именно с ростовой фигурой «Путин».

Путинские помидоры

Также на Алтае есть два объявления о продаже семян помидоров сорта «Вова Путин». Первое — из Рубцовска, второе — барнаульское.

В рубцовском объявлении рассказывается о том, что продаются семена различных сортов томатов, выращенных в Сибири. Барнаульский автор объявления сообщает, что выращивает их самостоятельно. В списках помидорных сортов множество разных названий, среди которых заявлен и тот самый «Вова Путин».

Редакция amic.ru узнала, что такой сорт действительно существует. Его вывел челябинец Николай Александров. О томатах «Вова Путин», в частности, известно, что плоды могут быть как плоскокруглой, так и сердцевидной формы, малиново-красные с плотной мякотью. Средний помидор весит 300-500 г, но могут достигать веса и в килограмм. И ещё написано, что сорт «достаточно неприхотлив, показывает стабильную урожайность в любое лето».

Шуба «Путин» и баня как у Путина

Баня-бочка / Фото: avito.ru

Чтобы продать за 134 тыс. рублей баню-бочку из алтайского кедра, автор объявления из Барнаула сделал к своему товару мощную подводку, привязав к своей бане не только имя Путина, но и китайского лидера Си Цзиньпина:

«9 июня 2018 года состоялся официальный визит Путина В.В. в Китай. Во время этого визита нашим президентом председателю КНР Си Цзиньпину была подарена баня, изготовленная именно из алтайского кедра.

На таком уровне взаимоотношений, во имя налаживания стратегического партнёрства мирового масштаба, выбирают лучшие из возможных подарков. Ведь получив низкокачественный подарок, принимающая сторона может воспринять это как невысокое уважение к себе. Всем известно, что именно в восточной культуре уделяют особое внимание ценности подарков и по их уровню делают определённые выводы.

Факт использования в качестве подарка именно горно-алтайского кедра можно считать дополнительным показателем признания высшего качества древесины из Горного Алтая".

А вот объявление барнаульцев о продаже шубы «Путин» никак не объясняет такое название. Почему этот лот за 30 тыс. рублей носит имя нашего президента, непонятно. Тем более что это женская верхняя одежда. Просто пишут так: «Шуба Путин, на капюшоне норка, брали за 70».

Напомним, что в Барнауле на Avito за миллионы рублей продают картины известных художников.