Названо число безвозвратно потерянных самолётов из-за санкций

Российские авиакомпании из-за введённых западными странами санкций окончательно потеряли в общей сложности 78 самолётов. Такое число назвал глава Минтранса Виталий Савельев, передаёт ТАСС.

По словам министра, авиаперевозчики страны лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за рубежом.

Савельев также уточнил, что на данный момент в российский реестр были переведены уже почти 800 авиалайнеров.

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолёты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов.

Позже Минтранс разработал проект постановления правительства, который может помочь сохранить в стране парк самолётов иностранного производства, несмотря на западные санкции. Так, предлагается разрешать возвращать иностранные авиалайнеры лизингодателям только при получении одобрения специальной правительственной комиссии по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.