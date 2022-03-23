Около половины россиян сократят траты на одежду в 2022 году

Около половины жителей России планируют сэкономить на покупке новой одежды в 2022 году, большая часть из них приняла такое решение, ожидая повышения цен. Исследование логистического оператора СДЭК совместно с брендом I Am Studio опубликовал «Прайм» в среду, 23 марта.

По результатам опроса, уменьшить расходы на одежду планируют 47%. При этом 74% связывают это с ожиданием роста цен, 58% — с «постковидным» фактором (снижение потребности в частом обновлении гардероба из-за перехода на удаленный график работы), а 32% — с большими запасами уже имеющейся одежды.

Также стало известно, что более половины россиян выбирают в магазинах вещи иностранных брендов, в то время как около трети приобретают изделия отечественного производства. Отмечается, что 47 процентов опрошенных из первой категории выразили готовность перейти на товары российских марок, а 24 процента — принципиально отказались их рассматривать.