Перевозчики в Бийске заговорили о возможном увеличении цен на проезд

Бийские перевозчики заговорили о необходимости повышения цен на проезд. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Представители компаний утверждают, что из-за введённых санкций обслуживание автобусного парка серьёзно дорожает. Цены на запасные части, моторное масло и новые колёса уже значительно выросли.

Отмечается, что предыдущее увеличение стоимости проезда в Бийске произошло в 2020 году.

В 2021-м власти и перевозчики обсуждали возможность ещё одного повышения. Чиновники признали, что принять это решение нужно, однако оно ударит по карманам горожан.