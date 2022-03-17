Перевозчики в Бийске заговорили о возможном увеличении цен на проезд

Санкции уже сказались на содержании автобусного парка и покупке горючего для организации перевозок

17 марта 2022, 05:10, Илья Звягинцев

Бийские перевозчики заговорили о необходимости повышения цен на проезд. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Представители компаний утверждают, что из-за введённых санкций обслуживание автобусного парка серьёзно дорожает. Цены на запасные части, моторное масло и новые колёса уже значительно выросли.

Отмечается, что предыдущее увеличение стоимости проезда в Бийске произошло в 2020 году.

В 2021-м власти и перевозчики обсуждали возможность ещё одного повышения. Чиновники признали, что принять это решение нужно, однако оно ударит по карманам горожан.

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