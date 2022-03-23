Путин поддержал повышение ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%

Президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина поднять ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить лимит по льготной ипотеке для Москвы и Петербурга до 12 миллионов рублей, а также до 6 млн рублей для остальных регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам будут сохранены.

Напомним, что сейчас в РФ действует ряд ипотечных льготных программ. По действующим условиям, до 1 июля 2022 года россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 7% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 3 млн рублей для всех регионов.

Отмечается, что действовать изменения по ставке и размерам займа начнут с 1 апреля.