Стали известны подробности смерти Пьера Нарцисса
Артист долгое время игнорировал симптомы почечной недостаточности, что привело к осложнениям
22 июня 2022, 16:47, Илья Звягинцев
Стали известны подробности смерти 45-летнего певца Пьера Нарцисса. Детали случившегося рассказывает Mash.
Пьер Нарцисс скончался 21 июня в 23:15 по московскому времени. Долгое время певец игнорировал симптомы острой почечной недостаточности, а когда обратился к врачам, специалисты выявили у него и сердечную недостаточность.
Артисту необходимо было поменять клапан на сердце, но во время операции его организм не выдержал наркоза.
На церемонии прощания с Нарциссом в небо хотят выпустить тысячу белых шаров.
Ранее информация о смерти Пьера Нарцисса появилась в СМИ.
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