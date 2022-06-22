Стали известны подробности смерти Пьера Нарцисса

Стали известны подробности смерти 45-летнего певца Пьера Нарцисса. Детали случившегося рассказывает Mash.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня в 23:15 по московскому времени. Долгое время певец игнорировал симптомы острой почечной недостаточности, а когда обратился к врачам, специалисты выявили у него и сердечную недостаточность.

Артисту необходимо было поменять клапан на сердце, но во время операции его организм не выдержал наркоза.

На церемонии прощания с Нарциссом в небо хотят выпустить тысячу белых шаров.

Ранее информация о смерти Пьера Нарцисса появилась в СМИ.