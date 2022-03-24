Стальной характер. Когда в Барнауле откроют новый центр MMA и для кого он

Летом 2022 года в Барнауле появится новый спортивный объект. На улице Взлётной, 2в, достраивают Центр смешанных единоборств Top Team Siberia. Он «рискует» стать самым крупным в Сибири. О том, как и когда он заработает, что там будет интересного и почему MMA (Mixed martial arts — смешанные боевые искусства с англ.) — это не побоище, а искусство, закаляющее характер, рассказал инвестор проекта, сооснователь центра, директор по стратегическому развитию БПЗ Александр Локтев.

Первая концессия

— Александр Сергеевич, почему вообще решили строить центр? И почему именно в спальном районе города?

— Желание построить свой собственный спортивный центр есть у любого спортсмена. И я не исключение. Тем более что была возможность сделать его в рамках муниципально-частного партнёрства, то есть по концессии.

Это важный и нужный городу объект. Особенно в Индустриальном районе, где большой дефицит объектов спорта и дополнительного образования. Мы проанализировали наличие спортивных услуг в этой части Барнаула. Не фитнес, а именно спортивные секции, единоборства. Так вот там действительно не хватает спортивного направления. Можно строить и другие объекты и все они будут востребованы.

У нас уже есть такой клуб в центре, пусть и относительно небольшой. Мы решили замахнуться на нечто серьёзное и построить узкопрофильный объект. Вместительный и комфортный для всех.

— Сколько стоит проект, и как распределились доли вложений бизнеса и мэрии?

— Государственная экспертиза оценила проект в 100 млн рублей. Но уже с учётом повышения цен на стройматериалы, изначально сумма была значительно меньше. И я боюсь представить, сколько бы она была сейчас, при новом росте цен. Хорошо, что мы практически завершили основные строительные работы. Иначе я просто не уверен, что сейчас стройка была бы возможной.

Что же касается доли, то стандартная концессия — это 80% на 20%, где основная часть — бюджетные деньги. В нашем случае это 35% на 65%. То есть моя часть вложений — порядка 35%.

— Почему вы выбрали такой формат?

Муниципально-частное партнёрство становится всё более распространённым во многих отраслях. В том числе и спортивном строительстве. К этому активно призывает и наш президент.

Это был долгий и тяжёлый процесс — мы занимаемся проектом уже более трёх лет. И я выражаю огромную благодарность мэру Барнаула Вячеславу Франку за содействие. А также правительству региона и губернатору за поддержку нашего проекта.

Такая форма удобна для обеих сторон. Мне, как инвестору, государство помогает строить объект. Но владеет им потом именно государство, а я имею право на управление, в том числе и самостоятельно определять виды спорта, которые там будут. Также инвестор имеет право на получение доходов, при этом неся полное бремя содержания всей расходной части объекта.

— Спортивная концессия — это, пожалуй, главная особенность центра.

— Главная, но не единственная. Да, это первая спортивная концессия в Барнауле и вторая в Алтайском крае после рубцовской арены.

Второй момент — появление вольной борьбы, в помощь нашим бойцам смешанного стиля. Ну и третье — площадь зала. Мы уверены, что в Сибири это будет самый большой центр смешанных единоборств.

Большой задел на будущее

— Расскажите подробнее о центре.

— Его общая площадь — 1250 квадратных метров, в том числе спортзал на 750 «квадратов». Остальное — бытовые помещения. Сейчас, когда строительство подходит к концу, мне кажется, что не такой уж он и большой. Заниматься там смогут в месяц 300-400 человек. В первую очередь, мы рассчитываем на ребятишек, из которых будем растить профессиональных спортсменов. А также, конечно, и на студентов, взрослых и ветеранов спорта. И, безусловно, представительниц сильного пола, девушек.

За зданием будет воркаут-площадка с базовыми тренажёрами. Бесплатная для всех желающих. Единственное, может, её мы сделаем немного позже, уже после открытия самого центра.

— Многие считают, что начинать занимать надо именно в детстве, в подростковом возрасте. А в единоборствах, получается, что можно прийти в любой период?

— Мы тоже сторонники раннего начала спортивной жизни. Наработка бойцовских навыков, физической силы — это очень важно для растущего организма.

Мы набираем детей с 6 лет, хотя часто советуем родителям сначала отправлять их на гимнастику или плавание, чтобы они окрепли. Но основной возраст — от 8 лет.

Повторюсь, в смешанные единоборства можно прийти и будучи студентом, и даже более взрослого возраста. У нас много примеров, когда человек уже состоялся в жизни, но активно занимается и даже выступает на соревнованиях. Так что годы не помеха. Мне 33 и я до сих пор тренируюсь.

Главное, без травм, фанатизма и чрезмерной соревновательности.

— Центр только для MMA или будут другие направления?

— Основной упор всё-таки на смешанные единоборства, но дополнительно мы хотим развивать там вольную борьбу (олимпийский вид спорта) и сделать мощную кроссфит-зону. В том числе и для усиления как раз MMA.

— А найдёте ли тренеров?

— Если бы у нас за спиной не было семи лет опыта работы первого клуба, то, наверное, мы бы сейчас судорожно бегали по городу и искали квалифицированных тренеров. Но мы уже взрастили молодых ребят, которые готовы перейти в новый клуб. Так что с кадрами проблем точно не будет.

Мордобой или искусство

— Почему MMA — это не мордобой? Это же всё-таки драка.

— Это долгий философский вопрос. Раньше это действительно называлось боями без правил. Они таковыми и были, потому что бить можно было куда угодно и как угодно. А потому со стороны казалось, что это мордобой. Но спорт эволюционировал, есть определённые чёткие правила. На профессиональный «ринг» выходят бойцы высокого уровня, которые знают и уважают правила. И показывают искусство, он же так и называется — mixed martial arts.

Мы занимаемся боевыми искусствами. Это широкий спектр приёмов, как ударной, так и борцовской техники, — поэтому единоборства и смешанные.

— А чему этот всё-таки учит?

— Мне нравится этот вид спорта тем, что позволяет приобрести отличную физическую кондицию. Задействована буквально каждая жилка, каждая мышца. А ещё это психологическая стабильность: когда ты не боишься, что тебя ударят, это несколько раскрепощает и придаёт уверенности.

Всё это сегодня очень актуально для детей. Они так часто сталкиваются с разными физическими и эмоциональными вызовами в школе. А тренировки MMA помогают закалять характер.

— Насколько этот вид спорта травмоопасен?

— Может показаться, что очень. Но если сравнить с тем же боксом — спорт, который мы очень уважаем и, по сути, используем их ударную технику — по статистике у нас кратно меньше ударов по голове. На тренировках все работают аккуратно, а выкладываются уже на соревнованиях.

— Вы уже сказали, что приглашаете в центр и девочек. И как, приходят?

— В последние годы да, девочки приходят. Не просто тренируются, но и выступают на соревнованиях. Зачастую у них характер более сильный, чем у мальчиков. Если они решили выступать, то всё сделают, чтобы попасть в весовую категорию. Это серьёзный этап подготовки к соревнованиям. Кроме того, что надо активно тренироваться в последние две недели перед соревнованиями, так ещё и соблюдать диету, выйти на ринг буквально голодным.

Первый чемпион России по MMA мало того, что из Барнаула, так ещё и девушка — Дарья Терещенко. Уже двукратная чемпионка. К сожалению, на чемпионате мира пока не получилось выступить удачно. Но она боец высокого уровня со стальным характером.

— Насколько перспективен MMA в регионе?

— Это модный вид спорта. И он удовлетворяет одну из базовых потребностей человека — безопасность. Когда ты уверен, что сможешь защитить себя и свою семью.

Конечно, MMA будет развиваться и дальше, потому как турниры «крутят» по спортивным каналам. Это уже огромная сфера, в которую вовлечено много человек.

Мы тоже активно его продвигаем. У нас уже и сейчас некоторые ребята на контрактах в российских лигах. Мы усилим наш центр вольной борьбой, будем проводить турниры и продвигать наших спортсменов. И, возможно, созреем на строительство ещё одного центра в новом микрорайоне за улицей Попова. Там он тоже был бы очень нужен. Фактор шаговой доступности имеет большое значение.

Партнёр проекта — вода «Алтайский источник».