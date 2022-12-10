Такой день. Обещание Володина дать денег Алтайскому краю и девушка, которая спасла школьника от автобуса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Алтайский край низкообеспеченным регионом и пообещал дать ему денег. По словам политика, в России за последние несколько лет количество самодостаточных регионов выросло с 16 до 28, и было бы правильно сохранить эту тенденцию, дав денег бедным субъектам.

В Барнауле девушка спасла мальчика, который чуть не попал под колёса автобуса. Инцидент случился ещё 8 декабря на пешеходном переходе возле дома № 36 по улице Аванесова. Всё произошедшее попало в объектив видеорегистратора.

В Алтайском крае пока не собираются отменять новогодние мероприятия в школах и детсадах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Однако число родителей на этих праздниках стоит ограничить, заявили в региональном Роспотребнадзоре.

В Алтайском крае за сутки выявили 99 случаев заражения ковидом, госпитализированы 16 человек. Скончался в регионе ещё один заболевший, выздоровели 69 пациентов.

В Камне-на-Оби вечером 9 декабря автомобиль на высокой скорости сбил женщину. Всё произошедшее попало на видео.