В Алтайском крае уменьшилась естественная убыль населения

В январе 2022 года в Алтайском крае замедлилась естественная убыль населения по отношению к январю прошлого года. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За первый месяц текущего года в регионе родилось 1410 человек, умерло — 3375. Естественная убыль составила 1965 человек, что меньше, чем в январе 2021 года — 2429 человек.

Отметим, что за первый месяц 2022 года сложилось 633 новых семьи, тогда как в прошлом январе зарегистрировали брак 675 пар. Количество разводов же выросло с 641 до 652 случаев.

Напомним, что по итогам 2021 года в Алтайском крае естественная убыль населения составила 24 698 человек. В Минсоцзащиты региона отмечали, что рост числа умерших характерен для регионов Сибири в целом.